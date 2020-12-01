 

Под Омском чумных свиней кормили отходами из коронавирусной больницы

01.12.2020, 14:50, Разное

В деревне Березянка Омской области фермеры кормили зараженных африканской чумой свиней отходами из коронавирусной больницы имени Кабанова, передает URA.Ru. В пищу животных шли также остатки еды, найденные на помойках возле детских садов, киосков и других заведений.

Мясо сомнительного качества могло поступить в торговые точки Омска, однако ответственные органы вовремя вмешались. Всю продукцию изъяли.



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