Под Омском чумных свиней кормили отходами из коронавирусной больницы

01.12.2020, 14:50, Разное

В деревне Березянка Омской области фермеры кормили зараженных африканской чумой свиней отходами из коронавирусной больницы имени Кабанова, передает URA.Ru. В пищу животных шли также остатки еды, найденные на помойках возле детских садов, киосков и других заведений.

Мясо сомнительного качества могло поступить в торговые точки Омска, однако ответственные органы вовремя вмешались. Всю продукцию изъяли.