Телеканал Al-Alam: Убийство иранского физика Мохсена Фахризаде контролировалось через спутник

01.12.2020, 14:48, Разное

Арабские СМИ высказали версию убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По мнению экспертов телеканала Al-Alam, покушение контролировалось его организаторами через спутник.

Арабские журналисты уверены в том, что к убийству ученого предварительно готовились, задействовав при этом самые передовые технологии. Сама атака на Фахризаде руководилась с помощью космического спутникового аппарата. Ранее власти Ирана высказали уверенность в том, что при покушении, уже названном терактом, было использовано оружие производства Израиля. Физик был обстрелян неизвестными 27 ноября в районе Тегерана. Во время огневой стычки с охранниками ученого он получил три ранения.

Одна из пуль, выпущенная злоумышленниками со 150-метрового расстояния, повредила Фахризаде спинной мозг. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице на следующий день. Оружие, из которого подвергся атаке физик и его секьюрити, было закреплено на автомобиле Nissan. Выстрелы были сделаны, как утверждают сотрудники телеканала, без участия людей, дистанционно посредством космического спутника.

Несмотря на отсутствие на месте преступления исполнителей, иранские спецслужбы смогли выявить организаторов теракта. Стоит отметить, что некоторые западные издания высказывают предложение, что покушение на иранского ученого было провокацией. Таким образом кто-то хочет спровоцировать Тегеран на агрессию. При этом власти Ирана, как пишет «Политэксперт», уже заявили накануне о готовности жёстко ответить на произошедшее убийство. Более того, руководство страны высказало готовность применить даже ядерное оружие.