 

Светлана Ходченкова похвасталась часами за два миллиона рублей

01.12.2020, 14:48, Разное

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась роскошными часами, стоимость которых составляет два миллиона рублей. Новый аксессуар на руке знаменитость продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram.
Многие люди перед Новым годом спешат порадовать себя и своих близких подарками. Светлана Ходченкова решила приобрести себе брендовые часы стоимостью в два миллиона рублей. Она не удержалась и опубликовала фото, показав своей аудитории новый аксессуар от итальянского производителя Bvlgari.

Дорогостоящие часы покорили Ходченкову своей элегантностью. Блондинка выбрала модель из кожи змеи и розового золота. В комментариях фолловеры заявила, что знаменитость обладает хорошим вкусом, поскольку предпочтение она отдала изысканной модели.



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