Турчак рассказал о волонтерской деятельности «Единой России»

01.12.2020, 14:38, Новости дня

Депутаты «Единой России», а также ее сторонники и волонтеры в день рождения партии продолжают помогать нуждающимся и оказывать помощь.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», – приводятся слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака на сайте «Единой России». Он поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь.

Он напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества. «В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», – отметил Турчак.

Также активно развивается одно из наиболее востребованных направлений – автоволонтерство. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят добровольцы. В их числе и депутаты различных уровней, в том числе Госдумы. Многим больницам для этих целей региональные отделения партии и фракции «Единой России» в заксобраниях и городских думах передали свои служебные машины. Еще в первую волну волонтерские центры направили в больницы и поликлиники новые автомобили для доставки врачей на дом к пациентам и домой поле тяжелых смен. Также на собранные членские взносы и благотворительные пожертвования партия закупила реанимобили для регионов, наиболее пострадавших от пандемии.

В Самаре и Москве единороссы договорились с владельцами автомоек – они бесплатно дезинфицируют авто, которые возят медиков. В ряде регионов благодаря содействию волонтерских центров водителям таких авто на заправках выдают топливные карты, отметили в партии.

Волонтеры доставляют больным на дом бесплатные лекарства. Недавно Правительство выделило регионам средства на закупку противовирусных препаратов – и добровольцы по всей стране привозят их людям, которые лечатся амбулаторно. Активисты волонтерских центров «Единой России» в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области и других регионов отправляются по таким адресам ежедневно. В Волгоградской области партия сократила расходы на обеспечение работы регионального отделения и закупила лекарства от коронавируса и экспресс-тесты для пожилых на 10 млн рублей.

В Свердловской, Костромской, Воронежской, Московской областях, в Татарстане и других регионах в работу включились студенты медвузов. Они работают в колл-центрах, оснастить которые помогли активисты партии – принимают звонки по вызову врача на дом, оперативно передают пациентам назначения медиков.

В больницы по всей стране волонтерские центры «Единой России» развозят продуктовые наборы. В Липецкой и Новосибирской областях организовали доставку горячих обедов в ковидные госпитали. В Свердловской области – обеспечили питание для медиков одной из реабилитационных клиник. В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа активисты готовят для врачей домашнюю выпечку.

Коме того, в приморье волонтерский центр партии с первого дня присоединился к ликвидации последствий ледяных дождей. Депутаты помогли организовать работу полевой кухни в районах Владивостока, оказавшихся без света и тепла. Раздавали газовые баллоны, чтобы люди могли готовить дома. Добровольцы убирают упавшие деревья, разгребают завалы, организуют доставку питьевой воды и продуктов.

«Принцип взаимопомощи «Единая Россия» реализует и на федеральном уровне. В ближайшее время благодаря совместной работе партии и Кабмина в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией появится бесплатное такси для врачей. Собственными силами единороссы уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, достигнуты договоренности с операторами связи, которые сделают бесплатными по всей стране звонки в медучреждения, где лечатся больные коронавирусом», – говорится в сообщении партии.