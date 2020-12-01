Названо место похорон Ирины Антоновой

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01.12.2020, 14:38, Новости дня

Определено место похорон президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, прощание будет проходить в закрытом формате, сообщили в пресс-службе ГМИИ.

«Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими – матерью и мужем. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей», – цитирует РИА «Новости» сообщение музея.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. В музее сообщали, что она умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.



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