“Я все еще здесь, как и сильная Украина”. Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ

01.12.2020, 14:34, Новости дня

Кто такая Джен Псаки?

Псаки с 2013 по 2015 год была официальным представителем Госдепартамента США. Этот период ее карьеры совпал с важнмим историческиеми событиями в Украине – Революцией достоинства, бегством экс-президента Виктора Януковича, аннексией Россией украинского Крыма, началом российской агрессии на востоке Украины. Именно Псаки оглашала позицию Госдепа по этим вопросам.

В 2015 году она стала директором по коммуникациям в Белом доме и занимала эту должность до конца президентского срока Барака Обамы в 2017 году. Затем работала политическим комментатором на канале CNN.

Скриншот: CGTN America / YouTube

В ноябре 2020 года присоединилась к команде демократа Джо Байдена, который стал победителем президентских выборов в США. 29 ноября Байден и будущий вице-президент Камала Харрис рассказали, кто войдет в будущую команду по коммуникациям президенткой администрации в США. Пресс-секретарем Белого дома должна стать Джен Псаки.

“Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы – Байдена, когда он занимался экономическим восстановлением страны, отстраивал наши отношения с партнерами (это дало хороший результат), привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала”, – отреагировала она на свое назначение в Twitter 30 ноября.

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.

— Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020

Что говорила Псаки об Украине

Во время работы спикером Госдепа Псаки делала острые заявления о российской агресиии против Украины. Она прямо заявляла, что между сепаратистами на Донбассе и Россией есть связь, и осуждала аннексию Крыма.

Например, 27 августа 2014 года на брифинге Псаки заявляла: “Мы видели сообщения о тяжелых боях и обстрелах возле города и аэропорта в Донецке. Эти вторжения указывают на то, что в Донецке и Луганске, вероятно, идет контрнаступление под руководством России. Очевидно, это вызывает у нас глубокую озабоченность.[..] Россия отправляет своих молодых людей в Украину, но они не говорят им, куда они идут, и не говорят их родителям, что они делают. Отметим также сообщения о раненых российских солдатах в госпитале Санкт-Петербурга и о том, что других российских солдат возвращают домой в Россию для захоронения. Это не те шаги, которые предпринимают, когда действуют прозрачно”.

В интервью российскому изданию “Медуза” в 2015 году Псаки также говорила о российской агрессии против Украины.

“Мы неоднократно выражали беспокойство в связи с действиями России в Украине, в связи с поддержкой, которую Россия оказывает сепаратистам […] Важно понимать, что наша цель не заключается в изоляции России. Наша цель – положить конец разрушительным действиям России в Украине. Российская интервенция в этой стране незаконна, и как член мирового сообщества США не могут стоять в стороне и делать вид, что все в порядке”, – сказала она.

Скриншот: U.S. Department of State / YouTube

Псаки подчеркивала, что Россия “ведет нелегальные боевые действия на территории Украины руками сепаратистов” и Украина как суверенное государство имеет право защищаться.

“Для нас очевидно, что между сепаратистами на Украине и Россией существует прямая связь […] Представители российского руководства говорят, что [Россия] не поставляет на юго-восток Украины технику, но мы знаем, что это неправда”, – говорила спикер Госдепа.

Псаки также заявляла, что США не признают незаконный “референдум” в Крыму.

“Мы не признаем результатов референдума и незаконной аннексии Крыма россиянами”, – сказала она на брифинге 18 марта 2014 года.

Кроме этого, Псаки заявляла, что Россия использует газ как инструмент давления на Украину.

“Мы осуждаем усилия России, направленные на то, чтобы использовать энергоресурсы как инструмент принуждения Украины. Украина сейчас платит за кубометр российского природного газа $485. Это явно не рыночная цена, она значительно выше средней, которую платят страны ЕС”, – цитирует спикера “BBC Україна”.

Псаки также защищала тогдашнего министра иностранных дел Украины Андрея Дещицю, который во время митинга под российским посольством в Киеве сказал “Путин х…йло” в разговоре с протестующими.

“Я думаю, что здесь есть один невероятно важный момент – напомнить всем, чем занимался министр иностранных дел, когда делал эти комментарии. Он лично пошел к российскому посольству, чтобы успокоить протестующих, и ему это удалось. Вот где он был. Он поощрял спокойствие, поощрял мирное урегулирование. В противном случае я бы указала на значение используемого языка. Но я думаю, что здесь важен контекст того, чего он пытался достичь”, – сказала Псаки на брифинге 17 июня 2014 года.

Почему российские СМИ не любят Псаки?

На Псаки российские СМИ обратили внимание после ее заявлений о российской агрессии против Украины. Тогда они начали публиковать новости о неточностях, которые она допускала во время брифингов, а позже приписывали ей вымышленные цитаты.

Как пишет “Русская служба BBC”, все началось с того, что 12 мая 2014 года, рассказывая на брифинге о сепаратистских псевдореферендумах на Донбассе, Псаки употребила слово “карусели”. Корреспондент Associated Press Мэтт Ли поинтересовался, знает ли она, что это значит. Псаки ответила, что не знает, а термин вставил в подготовленный текст ее референт.

Также Псаки заявляла, что “газ течет из Западной Европы в Россию”, но сразу же исправилась: “Прошу прощения, наоборот – из России через Украину в Западную Европу”. Однако в российских СМИ эта оговорка вызвала оживленную реакцию, отмечает “Русская служба BBC”.

Российские СМИ приписывали Псаки заявления, которых она не делала. К примеру, слова: “В случае вторжения Беларуси на территорию Украины 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси”. А июне 2014 десятки российских СМИ сообщили, что Псаки обнаружила в Ростовской области горы, но она этого тоже не говорила.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев придумал термин “псакинг”.

“Так говорят, когда человек, не разобравшись, делает безапелляционные заявления, при этом путая факты, без последующих извинений”, – сказал он.

6 июня 2014 года Псаки в ироничной форме опровергла слухи о своем увольнении, которые, по ее словам, распространяли российские пропагандисты.

“Несмотря на то, что российская пропагандистская машина утверждает обратное … Я все еще здесь, как и сильная, демократическая Украина”, – написала Псаки в аккаунте спикера Госдепартамента (сейчас он закреплен за нынешним спикером Морган Ортэгус).

Despite the Russian propaganda machine suggesting otherwise..I am still here as is a strong, democratic Ukraine #dontbelieveRT

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 6, 2014

К посту она добавила хештег “Не верьте RT”.

Спикер, комментируя публикации в российских СМИ, заявляла, что воспринимает такое внимание к себе, как “знак почета”.

“Забавно, что люди тратят столько времени на обработку моих фотографий в фотошопе и на различные выпады в мой адрес. Но я в хорошей компании женщин-представителей американской администрации, которые были жертвами той же российской пропагандистской машины. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд, советник по национальной безопасности Сюзан Райс – они тоже были жертвами этой пропаганды. Я воспринимаю это спокойно… Те, кто в этом замешан, или те, кто стоит за этими нападками, должны задуматься, стоит ли мировой державе, каковой является Россия, посвящать внимание персональным, ложным атакам против меня и других представителей американской администрации”, – говорила она в интервью российской службе “Голоса Америки” в 2014 году.

Псаки связывала эти атаки с позицией США в отношении Украины.

“Мне кажется, достаточно ясно, что за этим стоит – разногласия по поводу Украины и наша политика в отношении Украины. США считают, что голос украинского народа должен быть услышан, что надо разрядить обстановку, что российские войска должны уйти с границы, – по этому поводу существуют разногласия с Россией, и именно в последние месяцы начались эти личные выпады”, – сказала она.

Скриншот: Matt Lewis / YouTube

Об этом же Псаки говорила и в интервью “Медузе” в 2015 году.

“Мне кажется, что все, кто разбирается в том, как устроены СМИ в России, заметили, что российская пропагандистская машина обрушилась на меня как раз тогда, когда США начали выступать с осуждением незаконных действий России в Украине. Именно с тех пор постоянно прилагались усили, чтобы дискредитировать меня и мои выступления. Но за этим кроется простой факт: России неприятно, что США осуждают ее незаконные действия, ее агрессию в Украине. Мотивация именно такова. Именно поэтому мишенью стала я – как официальный представитель госсекретаря я озвучиваю неприятную для России позицию. Россия – прекрасная страна, с замечательными людьми, богатейшей культурой и историей. И очень грустно, что столько усилий направлено на то, чтобы дискредитировать меня”, – сказала пресс-секретарь.

После информации о будущем назначении Псаки пресс-секретарем Белого дома спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это – внутреннеий вопрос США, который “к Кремлю не имеет никакого отношения”, пишут “РИА Новости”. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сказала “РИА Новости”, что будущее назначение Псаки “вызывает тревогу”.