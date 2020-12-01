“В ожидании нашей девочки”. Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка

01.12.2020, 14:34, Новости дня

Американская модель Джиджи Хадид на своей странице в Instagram обнародовала два архивных снимка. На первом она позирует одна, демонстрируя округлившийся живот. На втором – с британским певцом Зейном Маликом, отцом своего ребенка.

“Август, в ожидании нашей девочки”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

О рождении дочери Хадид сообщила 24 сентября. Имени дочери она не назвала.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret.

Хадид в конце апреля подтвердила, что ждет первенца. TMZ сообщало, что отец ребенка – британский певец Зейн Малик.