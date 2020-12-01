Меркель предупредила, что Германию может ждать новая волна коронавируса

01.12.2020, 14:34, Новости дня

Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если жители страны не будут соблюдать противоэпидемические меры в ближайшие недели. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 ноября во время онлайн-совещания с полицейскими, пишет Reuters.

Меркель подчеркнула, что зимой стране нужно быть “очень осторожной”, иначе она окажется “прямо в следующей волне”.

Канцлер также выступила против открытия отелей на Рождество.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Германии подтверждено 1 млн 72 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 16,7 тыс. человек, выздоровело 750,5 тыс. заболевших. Германия – на 12-м месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.