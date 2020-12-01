Новая SoC MediaTek оказалась лучше, чем платформа Snapdragon 865

01.12.2020, 14:28, Новости дня

Специалисты AnTuTu провели тесты новой платформы SoC MediaTek на «неизвестном смартфоне». Как предполагают эксперты, имелась в виду одна из последних моделей Redmi. При этом удалось получить лучшие результаты, чем можно было добиться от Snapdragon 865.

По мнению специалистов, новую систему MediaTek станут использовать при производстве следующих версий устройств, которые выпустят под брендом Redmi. Именно для этого и было устроено шоу, отмечают они.

Однако полученные результаты говорят сами о себе. Система состоит из четырех производительных и стольких же энергоэффективных ядер. Хорош и графический процессор. В результате платформа получила оценку в 622,4 тыс. баллов, тогда как у Snapdragon 865 всего 610 тысяч.