Раскрыты новые подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле

01.12.2020, 13:56, Разное

Стали известны обстоятельства последних минут жизни сотрудника Федеральной службы охраны, который покончил с собой прямо на рабочем месте в Кремле. Версия произошедшего в тот роковой день появилась в Сети.

Сообщается, что сотрудника ФСО вызвало к себе начальство. В кабинете мужчине сообщили, что ему придется выйти на работу девятый день подряд, передает “Царьград”. Учитывая, что и рабочие смены у мужчины стали длиннее обычного, он вспылил, выругался и покинул комнату хлопнув дверью.

Сразу после этого мужчина зашел на кухню, где и погиб. Отмечается, что официального подтверждения этой версии не поступало.