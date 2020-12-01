Стало известно о рекордном подорожании квартир в Москве

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01.12.2020, 13:56, Разное

Специалисты центра “Индикаторы рынка недвижимости” рассказали, что в последние три недели в городе резко снизился объем предложений вторичного жилья. При этом спрос на такие квартиры в Москве остался высоким.

Так, за ноябрь 2020 года столичная недвижимость подорожала больше, чем за весь прошлый год. Стоимость квадратного метра увеличилась на 5% и составила 200,4 тысячи рублей, сообщает Lenta.ru.

Непростая ситуация со “вторичкой” наблюдается в Южном, Восточном, Юго-Восточном районах Москвы. Там выросли цены на квартиры в панельных и кирпичных пятиэтажках, а также девяти– и четырнадцатиэтажных домах.

Эксперты спрогнозировали сохранение высокого спроса до конца этого года. Однако уже в начале 2021 года этот показатель может значительно сократиться, если стоимость квартир в Москве продолжит увеличиваться.

Однако это вряд ли приведет к снижению цен на вторичную недвижимость в столице. Дело в том, что продавцы очень медленно реагируют на все события на рынке. “Стоит ждать увеличения глубины торга”, – заключили специалисты.

Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин предложил запретить в будущем строить апартаменты. При этом уже возведенные здания будут легализованы – им присвоят статус жилых помещений.



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