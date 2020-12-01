Эксперты объяснили появление во время плача «комка в горле»

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01.12.2020, 13:54, Разное

Эксперты объяснили причины появления у человека во время плача «комка в горле». Оказалось, для подобного дискомфорта может быть целый ряд причин.
Учёные рассказали о принципах образования такого неприятного явления, как «ком в горле» при плаче. Эксперты утверждают, что подобное ощущение появляется из-за учащенного сердцебиения. При этом у плачущего активизируются слёзные протоки.

Также специалисты отмечают, что вследствие увеличения количества кислорода усиливается глубина дыхания. Эти факторы в комплексе и приводят к сужению голосовой щели. Именно такое ощущение и воспринимается человеком во время плача, как своеобразный «комок».

Почему именно так действуют органы человеческого тела, пока учёные ответа не дают. Одной из версий стало предложение о сглатывании у плачущего. Из-за него должно происходить смыкание голосовой щели, однако она наоборот, расширена сильнее обычного. Мышечное же напряжение в этой ситуации, как сообщают «Народные новости России», и приводит к дискомфорту.



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