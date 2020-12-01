 

В Минздраве России назвали опасные для детской психики игры

01.12.2020, 13:54, Разное

В Минздраве рассказали об опасностях, которые могут предоставлять обычные развлечения. Специалисты ведомства назвали игры, оказывающих негативное влияние на психику детей.
Как заверяют эксперты Министерства здравоохранения РФ, некоторые виды компьютерных игровых программ могут негативно сказываться на развитии ребенка. Так, в них встречаются описания насилия, сцены жестокости. Бывают в таких приложениях и ситуации с употреблением героями игр алкоголя и даже наркотических средств. А некоторые из них содержат сцены, которые можно отнести к порнографии.

Подобные игры необходимо запретить в стране на законодательном уровне, уверены в Минздраве Российской Федерации. Они пагубно воздействуют на психическое состояние детей. Кроме запрета на трансляцию подобных сцен, в правительстве предлагают также принять нормативно-правовые акты против демонстрации азартных игр, каких-либо правонарушений, в том числе, и законодательства об оскорблении религиозных чувств, и другие ограничения.

Проект соответствующего закона, как пишет «Политэксперт», уже разработан специалистами и вскоре может быть передан на рассмотрение в Государственную думу. В случае, если его поддержит парламент, в РФ начнут действовать другие требования к компьютерным играм.



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