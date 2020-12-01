 

Житель Швеции из-за прихоти матери с 12 лет находился взаперти

01.12.2020, 13:54, Разное

В Швеции обнаружен местный житель, с 12 лет находившийся взаперти. Причиной тому стала прихоть его собственной матери.
СМИ Швеции сообщают о чрезвычайном происшествии в одном из населенных пунктов страны. Местная жительница выявила покалеченного родственника, почти три десятилетия не покидавшего свой дом. Как оказалось, в 12-летнем возрасте его заперла мать, убедив тогда ещё ребенка в опасности внешнего мира. Сейчас пострадавшему уже 41 год, однако он так и не закончил школу, не получил никакого образования или профессии.

Все эти годы мама говорила сыну, что все люди, кроме нее, даже родственники, хотят причинить ему вред. В глазах узника родной матери она была защитницей от внешнего мира и общества. Вынужденное заточение мужчины закончилось, когда одна из родственниц решила проведать мать узника. Ей на тот момент уже исполнилось 70 лет, и из-за болезни она была госпитализирована. Как пояснила женщина, вызволившая пленника, она и ранее подозревала что-то неладное в семье, но все ее подозрения не находили поддержки у других членов семейства.

Состояние мужчины, с 12 лет живущего взаперти, вызывает у врачей обеспокоенность. У него нет зубов, а на теле множество ссадин и язв, с момента заточения швед ни разу не был осмотрен врачом. Далее ему предстоит пройти не только курс психологической реабилитации, но и лечение множества накопившихся заболеваний. Какова судьба матери, заточившей родного сына на 30 лет, и к каким мерам ответственности не привлекут, источники не сообщают, возможно, как пишет «Ньюинформ», ее ждёт уголовное наказание за ограничение свободы и неоказание помощи.



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