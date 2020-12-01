В Новосибирске проверят больницы, отказавшие в медпомощи пациенту с туберкулезом

01.12.2020, 13:52, Разное



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Дмитрий Орлов проходил лечение в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулеза, где ему должны были сделать плановую операцию на легких, сообщил телеканал НСК 49. В стационаре мужчина заразился коронавирусной инфекцией от пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Врачи приняли решение перевести его в областную туберкулезную больницу, но там ему сообщили, что мест нет и просто отправили домой. Орлов не смог вернуться домой в общежитие, где проживает его семья и пожилые родственники, и был вынужден арендовать квартиру. По данным СМИ, медицинская помощь ему не оказывается.

Росздравнадзор объявил о проверке двух медицинских учреждений. Специалистам предстоит оценить правильность действий медиков и соблюдение правил медицинской эвакуации пациентов с такой патологией. Сроки окончания проверки не уточняются.

Это не единственный инцидент в медицинских учреждениях Новосибирска: сегодня стало известно о самоубийстве пациента областного госпиталя №2 ветеранов войн, перепрофилированного для лечения COVID-19. Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибшему было 86 лет. Его тело обнаружили в туалете больницы. Ранее СМИ сообщили еще о двух случаях суицида в ковид-госпиталя Новосибирска: один погибших проходил лечение в реанимации, другой выздоравливал и готовился к выписке.