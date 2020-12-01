В Казанском федеральном университете решено создать технопарк для реализации стартапов

01.12.2020, 13:44, Новости дня

Технопарк площадью 20 тыс. кв. метров создают в Казанском федеральном университете (КФУ), он станет элементом инфраструктуры научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Циркулярная экономика», сообщил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

«На базе КФУ создается технопарк площадью приблизительно 20 тыс. кв. метров, где будут реализовываться стартапы, работать бизнес-инкубатор, инжиниринговые центры и центры прототипирования, он также станет важнейшим элементом инфраструктуры НОЦ», – передает ТАСС слова Пашина.

По словам Пашина, КФУ – одна из ключевых организаций в созданном НОЦ «Циркулярная экономика». Он представляет собой консорциум научно-образовательных организаций высшего образования и организаций реального сектора экономики. Цель объединения – получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализация, а также подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач. «Кадры для НОЦ «Циркулярная экономика» будут проходить подготовку на базе центра развития компетенций КФУ. Подготовка будет вестись не только в предметных областях. Специалисты будут также осваивать бизнес-компетенции», – сообщил он.

Пашин отметил, что еще одним элементом в решении задач является научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», «ресурсы которого, как инфраструктурные, так и кадровые, будут задействованы в создании НОЦ «Циркулярная экономика». В работе научно-образовательного центра будут задействованы международные научно-практические наработки университета, «так как это также одно из ключевых условий успешности реализации тематики НОЦ».

Проект «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» создан в формате консорциума в рамках нацпроекта «Наука». В состав консорциума помимо КФУ входят Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий.

Первое заседание набсовета научно-образовательного центра мирового уровня в Татарстане состоялось 30 октября. Как отметил в ходе мероприятия президент республики Рустам Минниханов, в регионе провели необходимую работу по созданию программы научно-образовательного центра, работа велась ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

По словам Минниханова, была предложена первая региональная модель перехода от ресурсо- и энергоемкой экономики к циркулярной. Как отметил он, данная тема является одной из самых актуальных в мире и затрагивает интересы не только промышленности и науки, но и каждого из нас.

Нацпроект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, РФ должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового уровня. С учетом последних поручений президента Владимира Путина относительно национальных проектов, корректировки их сроков, целей и задач нацпроект «Наука» может претерпеть ряд изменений и модифицироваться в «Науку и университеты».