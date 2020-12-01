Эксперт: Грузия находится перед угрозой дефолта

01.12.2020, 13:44, Новости дня

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая назвал «критическим» объем внешнего долга Грузии и заявил, что страна находится перед угрозой дефолта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» эксперт отметил, что «когда долг достигает критической отметки, мировое сообщество оценивает это как риск дефолта».

По его словам, большой риск также содержится в обесценивании национальной валюты лари.

«Иностранные кредиторы могут теперь воздерживаться от сотрудничества или выделять займы под кабальные проценты», – сказал Цомая.

«Риск встать перед угрозой дефолта – это катастрофа, инвесторы уйдут», – отметил он.

Говоря о предполагаемом в будущем году со стороны МВФ росте экономики Грузии в 4,3%, Цомая сказал, что это «нереалистично».

«Многое зависит от возобновления туризма», – отметил Акакий Цомая.

Падение роста экономики Грузии в 2020 году оценено в 5%.

Госбюджет Грузии, который должен утвердить парламент на 2021 года, равен 16,7 млрд лари (более 5,4 млрд долларов). Это примерно на 480 млн долларов меньше бюджета – 2020. На покрытие долгов предусмотрено 2,8 млрд лари, тогда как внешний долг достиг 27,7 млрд лари (8,36 млрд долларов).