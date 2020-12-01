Скандалы: «Подвальный» бизнес московских чиновников

01.12.2020, 13:42, Разное

Как столичная мэрия годами занимается отъемом чердачных и подвальных помещений с целью последующей продажи на торгах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Любовь Соболь в программе «Навальный LIVE» на YouTube рассказала о схеме незаконного обогащения московских чиновников благодаря подвалам и чердакам жилых домов в центре города. По ее словам, столичная мэрия годами занимается отъемом таких помещений с целью последующей продажи на торгах по коррупционным алгоритмам. «МБХ медиа» публикует главное из этого мини-расследования.

Как устроена схема

По закону подвалы и чердаки принадлежат жильцам, поскольку там проходят инженерные коммуникации — запорная арматура, водомеры, тепловые пункты и другие. Несмотря на это, московские чиновники оформляют их в собственность, а затем за соответствующее вознаграждение (откат) по заниженной стоимости продают или сдают эти помещения в аренду бизнесменам, которые размещают там кафе, бары, магазины, салоны и другие заведения. По словам Соболь, в схеме участвуют сотрудники департамента имущества города и частные предприниматели в расчете на то, что люди никогда не пойдут в суд.

При этом департамент имущества не может зарегистрировать свои права на общедомовое имущество многоквартирных домов без согласия собственников жилья, но схема все равно работает.

Сколько на этом зарабатывают

«Пока этот процесс происходит, они просто очень хорошо зарабатывают», — отметила она.

Это очень прибыльный бизнес, поскольку один квадратный метр недвижимости в центре Москвы стоит в среднем 500 тысяч рублей. Соболь рассказала, что ей известен случай, когда небольшое подвальное помещение в жилом доме продали одному бизнесмену за 4 миллиона рублей, при этом его рыночная стоимость составляла 18 миллионов рублей.

Юрист ФБК* также призвала москвичей, которые столкнулись с подобной проблемой, отстаивать свои права в суде.

«Подвал на Якиманке мы уже выиграли у департамента городского имущества», — рассказала она.

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Проблема незаконного отчуждения общедомового имущества поднимается не впервые — она актуальна по всей стране уже на протяжении нескольких лет. Борьба за подвалы и чердаки в ряде регионов развернулась еще в начале 2010-х годов. Особенно громко она освещалась в Петербурге. В надежде отстоять свои права на пользование техническими помещениями горожане обращались с требованием запретить продажи общедомовых территорий многоквартирных домов к тогдашним президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину, в Верховный суд, в Высший арбитражный суд и в Совет федерации.

Спустя несколько лет петербуржцы сами научились отбирать чердаки и подвалы у чиновников. Сейчас они могут инициировать проведение экспертизы нежилого помещения, расположенного в их доме, но находящееся в собственности города. Если специалисты подтвердят, что это помещение обладает признаками общедомового имущества, то оно может быть передано в собственность жильцам, после чего у них есть право использовать его по своему усмотрению.

*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Ирина Полубояринова