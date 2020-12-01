 

“Сочнее груши!”. Астафьева в Доминикане засветила формы в купалнике

01.12.2020, 13:40, Новости дня

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками в раздельном голубом купальнике, сделанными на отдыхе в Доминиканкой Республике. 

В подписи к фото певица рассказала, как на нее в месте отдыха отреагировали люди, узнавшие ее.

“Подслушано утром:

– Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла!!! – с вафлей во рту.

Тиффани и не снились такие завтраки”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

“Сочнее груши!” – прокомментировала снимки подписчица antoinette_legrand.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Минздрав Украины не будет выступать за продолжение “карантина выходного дня”

01.12 / Баста заявил о соблюдении правил по COVID-19 на концерте в Петербурге

04.09 / NTD – карантин вдохновил нигерийского скульптора на архитектурные шедевры из спагетти

13.07 / В РФ раскритиковали Киев за уклонение от Минских соглашений

21.10 / Совфед одобрил продление начисления выплат на детей до марта 2021 года

09.08 / Белорусские власти пригрозили закрыть портал TUT.BY за интервью с наблюдателем на выборах президента

29.06 / Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 1998 года

28.08 / Сенатор Рэнд Пол заявил, что на него напали протестующие в Вашингтоне

06.07 / Путин утвердил список поручений по итогам совещания во вопросу развития IT и связи

23.09 / В США от коронавируса умерло более 200 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска