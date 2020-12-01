 

“Мама, мы в Дубае”. Вика из “НеАнгелов” устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов

01.12.2020, 13:40, Новости дня

Участница дуэта “НеАнгелы” Вика 30 ноября в Instagram разместила фото и видео, на которых запечатлена в компании своей мамы.

Певица и ее мать позируют в бикини на фоне небоскребов – артистка отметила, что отдыхает в Дубае (ОАЭ). 

“Мама, я в Дубае и пусть все об этом знают! А вдруг бы мама не поверила? Чтобы такого не произошло, взяла ее с собой. Мама, мы таки в Дубае”, – подписала публикацию Вика.

“Спасибо, доченька, что взяла меня с собой! Были трудности, но мы их преодолели”, – прокомментировала публикацию мать певицы.

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Публикация от ВИКТОРИЯ неАнгелы (@vikanablack)

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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