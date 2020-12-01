Участие в вакцинации Sputnik V станет основанием для амнистии чиновников, судимых за экономические преступления

01.12.2020, 13:37, Разное

Верховный суд признал право лиц, осуждённых за экономические преступления, на амнистию в случае совершения ими «поступка в интересах Родины».

Одним из таких поступков в 2020-2021 годах является добровольное участие в клинических испытаниях вакцины Sputnik V. Оно будет засчитано в ходе судебного разбирательства как смягчающее обстоятельство, а в ряде случае поспособствует замене отбывания наказания в колонии колонией-поселением или заменой реального срока условным.

– Мы рекомендовали судам всех инстанций по экономическим делам учитывать добровольное участие в вакцинации отечественной вакциной как смягчающее обстоятельство. Более того, человек может участвовать сам, а может побудить к этому других граждан: родственников, знакомых, деловых партнёров, соучастников. Это также рекомендовано учитывать. Всё-таки система должна давать возможность гражданину не только совершить правонарушение, но и исправиться, — прокомментировал решение представитель Верховного суда.

В решении Верховного суда содержится рекомендация амнистировать всех, кто находится под следствием, в случае документально подтверждённого их участия в испытаниях вакцины и если сумма хищений из государственного бюджета или неуплаты налогов не превышает 5 млн рублей. В иных обстоятельствах сроки тюремного заключения могут быть сокращены в совокупности с другими смягчающими факторами.