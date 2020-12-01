Появились рендеры BMW M3 CS G80

01.12.2020, 13:27, Новости дня

BMW M3 и M4 нового поколения будут иметь широкий выбор вариантов исполнения.

У самых продаваемых собратьев M будет не менее четырех различных версий каждой модели: стандартная M3/M4, вариации Competition, CS и лучшая модификация CS. Предыдущее поколение F80 остановилось на комплектации CS, но M4 предлагается в готовом к эксплуатации исполнении GTS. Ожидается, что G80 M3 CS и G82 M4 CS появятся в 2022 году вместе с M3 Touring.

Но ещё до выхода на рынок нового поколения M3 художники по рендерингу начали создавать версию CS. Модели CS всегда совершенствовали варианты Competition, в основном за счет настройки программного обеспечения и некоторых обновлений аэродинамики.

На рендере видны новые фары с желтыми коронными кольцами, похожие на те, что на моделях M8 First Edition или гоночном автомобиле M8 GTE. Вид сбоку дает возможность взглянуть на окрашенные в бронзу колёса, как на M4 GTS. Задняя часть также, вероятно, будет иметь более агрессивную губу багажника, но без каких-либо других серьезных изменений. Отображение ECU определенно будет специфичным для M3 CS, в то время как дифференциал повышенного трения также будет перенастроен.

Исторически модели CS также отличаются изысканным дизайном интерьера. Поскольку целью этого варианта исполнения является повышение спортивности существующей модели, эксперты ожидают увидеть внутри много углеродного волокна в сочетании с более спортивным рулевым колесом и некоторыми уникальными комбинациями кожи и отделки.

Конечно, M3 CSL и M4 CSL будут вершиной линейки. По этой причине справедливо предположить, что внешние и внутренние изменения будут значительными.

Также ожидается, что указанные транспортные средства обзаведутся двигателем, уровень мощности которого будет составлять не менее 550 лошадиных сил.