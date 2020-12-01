 

В Южной Корее новые смартфоны Apple покупают не хуже, чем «Самсунги»

01.12.2020, 13:31, Новости дня

Новый формат передачи данных 5G только-только начал завоевывать мировой рынок, а в отдельных странах уже наблюдается повышенный интерес к гаджетам, обеспечивающим его поддержку.

Этот факт подметили продавцы свежих моделей Apple Inc., относящихся к линейке смартфонов iPhone 12. Пятое поколение «инсайд» – это, пожалуй, главное их преимущество по сравнению с предыдущей линейкой. И все же официальный дилер фиксирует уровень продаж на отметке 600 штук с начала продаж.

Статистика не хуже, чем у аналогичной продукции Samsung Electronics, уточняют эксперты. Это значит, что пользователям приятно иметь в кармане мобильное устройство с 5G, свободный доступ к которому, смеем надеяться, обеспечат раньше, чем купленные сегодня гаджеты устареют.



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