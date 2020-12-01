Мнение: Бисквитная скифская амфора из Чертомлыка

01.12.2020, 13:28, Разное

Успела зацепить её в ГИМе на выставке, посвященной Ивану Забелину, прежде чем коронавирус грянул.

В 1860-е годы Иван Забелин копал скифский курган Чертомлык и нашел там офигительные вещи. Отдать золото и серебро, в том числе знаменитую амфору с рельефами фигур скифов, пришлось в Эрмитаж.

Поэтому для своего Исторического музея он заказал копию, которую из фарфорового бисквита выполнили на Императорском фарфоровом заводе.

Я вообще очень приветствую эту традицию 19 век делать реплики для музеев. Это позволяет, не совершая перелетов, визуально запоминать очень многое и получать верное представление.

Вот описание амфоры.

Вся поверхность амфоры покрыта изображениями, составляющими три фриза. В верхнем, на плечиках сосуда, представлены сцены терзания грифонами оленя. Средний фриз составляют рельефные фигуры скифов и лошадей. Центральная сцена изображает принесение скифами лошади в жертву. Нижний фриз (большая часть корпуса) составлен из растительного орнамента, птиц, розеток.

А вот копия нераскрашенная в питерском музее ИЗ. Интересно смотреть, как меняется восприятие в зависимости от материала.

Вот прорись (1881)





А вот фото подлинника в Эрмитаже (позолоченное серебро).

Это репродукции: в экспозицию скифского золота фиг попадешь, да и снимать там нельзя. Поэтому, чтобы разглядеть крупные детали, разве что сканировать каталоги.





Фриз с фигурами скифов считается важным иконографическим источником по костюму.









Подробное описание экспоната на сайте Эрмитажа