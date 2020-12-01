Москва годами тайно облучала наших шпионов микроволнами

01.12.2020, 13:29, Разное

ЦРУ расследует шокирующие заявления, будто китайское электромагнитное импульсное оружие «изжарило заживо» индийских солдат. В связи с этим автор The Daily Mail вспоминает «гаванский синдром», когда живущие на Кубе американские дипломаты вдруг почувствовали себя плохо. Кто за всем этим стоит? Конечно же, «коварная» Россия.

Индийских солдат в заснеженных Гималаях поджидает немало трудностей. Но такого не ждал никто. Только что они были бодры и здоровы и зорко следили за малейшими признаками агрессии со стороны соседей. Но всего через минуту их всех затошнило, будто они отравились. Солдаты сильно ослабли, некоторые едва могли стоять, и пришлось отступить — они оставили позиции и позволили китайским подразделениям занять их без единого выстрела.

Это загадочное августовское происшествие прошло незаметным, но на прошлой неделе китайский профессор Цзинь Цаньжун рассказал студентам пекинского Университета Жэньминь не только о самом событии, но и о секретном оружии, которое за ним стоит. По словам профессора Цзиня, китайцы применили против индейцев микроволновое оружие. Оно атакует жертву высокочастотным электромагнитным импульсом, который нагревает тело, вызывая раздражение и боль. Китайцы по сути превратили вершины гор в огромную микроволновую печь, угрожая поджарить противников заживо.

«Мы прекрасно решили задачу, — сказал профессор Цзинь. — Они [Индия] тоже не стали предавать этот эпизод огласке, потому что потерпели катастрофическое поражение».

О существовании оружия направленной энергии давно известно, но, похоже, это первый случай его открытого применения. Военные США разработали собственную систему ОНЭ — так называемая нелетальная система активного отрицания была развернута в Афганистане в 2010 году, но в боевых действиях не была задействована.

Индийская армия заявления профессора Цзиня об инциденте в Гималаях отмела как газетную утку. Однако член парламента и председатель специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood) ему верит.

«Мы знаем, что китайцы уже какое-то время изучают и разрабатывают эти виды оружия», — сказал он воскресному выпуску Daily Mail.

Еще тревожнее то, что это оружие может тайно использоваться где-то еще.

Возьмем, к примеру, многоопытную сотрудницу дипломатической службы США Одри Ли (имя изменено). Она обрадовалась назначению в недавно открывшееся американское посольство в кубинской столице. Ли жила в Гаване с мужем и двумя детьми. До 17 марта 2017 года все шло неплохо. В тот вечер она мыла посуду после ужина, как вдруг почувствовала острую колющую головную боль. Боль была почти невыносимой, и она не давала спать несколько недель. Изможденная, рассеянная и почти без сил, Ли знала, что что-то не так, но никому ничего не сказала — чтобы не потерять работу.

«Она была как зомби, — сказал журналу New Yorker) ее муж. — Не функционировала физически».

Ли не единственная из сотрудников посольства, кого это коснулось. Медики обследовали десятки пострадавших, но не придумали ничего лучше, как состояние вроде сотрясения мозга назвать «Эта штука». Позднее его переименуют в «Гаванский синдром», но причины так и не узнают. В следующем году в 14 тысячах километрах в китайском Гуанчжоу заболел еще один американец — сотрудник Госдепартамента Марк Лензи. Как и Одри Ли, он страдал бессонницей, потерей памяти и острыми головными болями. Хуже того, пострадали его жена и дети.

Бывший работник дипломатической службы безопасности, Лензи слышал о случившемся на Кубе, и забеспокоился, что «Эта штука» ударила и по американским чиновникам в Китае. Вскоре те же симптомы возникли у американцев и канадцев по всему миру. Среди них был секретный агент ЦРУ Марк Полимеропулос. В начале декабря 2017 года ему стало плохо в гостиничном номере в Москве.

«Было такое чувство, что меня сейчас вырвет и вырубит одновременно», — вспоминает он.

Хотя ощущения вскоре отступили, и он даже объяснил себе, что что-то не то съел, симптомы вернулись через два дня в ресторане и продолжились даже по возвращении в США. Многократное сканирование ничего не показало, но тошнота и головокружение никуда не делись, как и звон в ушах.

Что же вызвало этот загадочный синдром?

Эллвуд — в числе тех, кто подозревает, что американские дипломаты и индийские солдаты пострадали от оружия направленной энергии.

Тобиас Элвуд: «Само собой разумеется, что враждебный конкурент вроде Китая будет испытывать такую систему оружия тайно, — говорит он. — Это показывает, как меняется характер конфликта. Доказательств, что это надо расследовать, предостаточно».

Некоторые ученые винят в приступах болезни пестициды или психосоматическое расстройство. Другие даже подозревают массовую истерику. Но есть минимум два фактора, которые говорят о том, что за «Гаванским синдромом» стоит иностранная держава — скорее всего, Россия. Во-первых, участие иностранного правительства американские власти, судя по всему, скрывают.

Ранее в этом году Национальная академия наук США представила Госдепартаменту исследование, где рассматривались возможные причины. Публиковать его Госдепартамент отказался. ЦРУ провело собственное расследование и, как сообщается, пришло к выводу, что российские агенты физически сближались с оперативниками ЦРУ, пострадавшими от «Штуки» в Польше, Австралии, Тайване и Грузии.

В двух случаях сотрудники российской спецслужбы ФСБ останавливались в тех же гостиницах в то же время. Однако до сих пор глава ЦРУ Джина Хаспел (Gina Haspel) доклада так и не обнародовала.

Вторая причина подозревать русских еще проще: они уже так делали раньше. Более четверти века назад, с 1953 по конец 1979 года, Советы обстреливали посольство США в Москве микроволновым излучением — в результате чего у многих американских чиновников в крови обнаружились аномальные количества лейкоцитов и появились серьезные проблемы со здоровьем.

Трое из послов преждевременно скончались от рака. Но о так называемом «Московском сигнале» американцы долго умалчивали. Сотрудники посольства узнали о нем лишь в 1972 году. Общественность — еще позже, в 1976.

В 1979 году сотруднику политического отдела посольства Джеймсу Шумейкеру (James Schumaker) сказали, что лейкоцитов у него намного выше нормы, а в 1985 году поставили диагноз хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). К 1999 году наступила ремиссия.

«Я не знаю, как я заболел ХЛЛ, и как так вышло, что он постепенно исчез», — сказал он.

«В глубине души я всегда подозревал московские микроволны».

Шумейкеру повезло. Недавнее исследование Хосе Мартинеса (Jose Martinez) из Технического университета Картахены в Испании, показало, что минимум три американских посла в Москве скончались от рака в относительно молодом возрасте.

Это Чарльз Болен, 69 лет; Луэллин Томпсон, 67 лет; и Вальтер Штессель, посол с 1974 по 1976 год, умер в 1986 году в возрасте 66 лет. По иронии судьбы, именно Штессель настоял на том, чтобы предать «Московский сигнал» огласке.

Что именно делали Советы? По одной из версий, на микроволны срабатывали тайно установленные подслушивающие устройства. По другой, радиацией Советы пытались заглушить устройства на крыше посольства, настроенные на прослушку советских чиновников в их автомобилях.

Допустим, русские продолжают бомбардировать иностранных дипломатов и сотрудников разведки радиации, но зачем? И как? Что стоит за «Гаванским синдромом» — попытка электронного взлома или активация устройств связи? А, может, чистая агрессия?

Что касается самого устройства, то тут сказать трудно — хотя оно вполне может быть похоже на то, что китайцы использовали против индийских войск в августе.

В меморандуме за 2014 год Агентство национальной безопасности США ссылается на разведывательные данные от 2012 года, что некая неназванная страна — вероятнее всего, Россия — обладает «мощным микроволновым системным оружием, которое может ослабить, запугать или уничтожить противника в течение времени и без улик». Это оружие «заливает жилые помещения микроволнами», которые «вызывают множественные физические эффекты, вплоть до повреждения нервной системы».

Если уничтожить устройство не представляется возможным, единственная альтернатива — заглушить его.

«Надо взять под свой контроль электромагнитный спектр, — говорит Эллвуд. — Это похоже на систему, которая действуют в Лондоне и Бирмингеме — которая обнаруживает, как звук выстрела пробивает звуковой барьер, а затем с большой точностью определяет источник шума. И, да, мы разрабатываем такую возможность этих новых форм оружия».

Считается, что американская система ОНЭ под названием MEDUSA (аббревиатура от «Сдерживания превосходящей толпы с использованием безмолвного аудио») излучает микроволны, которые внутри головы превращаются в звук. Это неопасно, но может использоваться против толпы.

Если у американцев — или даже британцев — имеется версия более мощная и опасная, то она держится в строжайшем секрете.

А пока Госдепартаменту и ЦРУ следует вспомнить опыт их предшественников в январе 1979 года, когда загадочным образом загорелся многоквартирный дом напротив американского посольства в Москве.

На следующий день уровень радиации в посольстве упал до нуля. К июлю микроволны обнаружились снова, но в октябре в том же квартале вспыхнул еще один загадочный пожар.

После этого микроволны снова исчезли. На этот раз навсегда.