Официант Елизаветы II признался в воровстве ценных вещей из Букингемского дворца и их продаже на eBay

01.12.2020, 13:08, Разное

37-летний Адамо Канто проработал в Букингемском дворце на должности помощника службы кейтеринга пять лет и, как оказалось, даром времени не терял. Вчера в Вестминстерском мировом суде Лондона он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в краже в период с 11 ноября 2019-го по 7 августа 2020-го. Канто регулярно воровал ценные вещи прямо из-под носа Ее Величества Елизаветы II, а затем продавал некоторые из них на аукционе eBay.

Адамо Канто

В частности, Канто украл официальный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон с их автографами, а также портрет принца Гарри. Самой дорогой вещью в этом списке стал альбом с фотографиями королевского государственного банкета в честь визита Дональда Трампа в Великобританию – его стоимость составляет 1500 фунтов стерлингов. Канто признался в краже и последующей продаже за 350 фунтов Почетнейшего ордена Бани, принадлежавшего вице-адмиралу Тони Джонстону-Берту, бывшему главе управления персоналом дворца, и также в краже Королевского Викторианского ордена, который Елизавета II вручила бывшему офицеру британской армии, генерал-майору Ричарду Сайксу в 2010 году.

Почетнейший орден Бани

Сообщается, что 77 предметов были украдены Канто из дворцового магазина, остальные – из шкафчиков сотрудников персонала, бельевой комнаты, билетной кассы Royal Collection, магазина Queen’s Gallery и кладовой герцога Йоркского. Всего Канто выставил на eBay 37 предметов и запросил за них цену “значительно более низкую”, как говорится в заявлении суда, чем их истинная стоимость. Но даже несмотря на это, Канто сумел заработать таким образом более 7 тысяч фунтов.

Судья Александр Джейкобс пока отпустил Адамо Канто под залог, предупредив, что его ждет тюремное заключение, и направил это дело в Королевский суд Саутуарка.