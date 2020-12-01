 

Любознательный водитель поджег свою машину на заправке

01.12.2020, 13:02, Разное

Установленная на одной из заправок Южно-Сахалинска камера наружного наблюдения сняла любопытный инцидент. На записи видно, как мужчина подносит зажженную зажигалку к баку своего автомобиля в тот момент, когда в него поступает топливо, передает Пятый канал.

Закономерная реакция – появления пламени – последовала незамедлительно. Экспериментатор вытащил заправочный пистолет, благодаря чему источников пламени стало сразу два.

Мужчина попытался потушить свою машину, а затем отбежал подальше. Горящее топливо засыпали песком сотрудники АЗС. В результате инцидента никто не пострадал. В СМИ появилась версия, согласно которой таким необычным способом водитель попытался избавиться от наледи на корпусе автомобиля.



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