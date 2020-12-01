Молодых женщин от тяжелой формы коронавируса защищают половые гормоны

01.12.2020, 13:00, Разное

Ученые из Университета Иллинойса установили, почему молодые женщины реже болеют коронавирусом в тяжелой форме, нежели мужчины. Отмечается, что их организм от заражения защищают половые гормоны.

Снижать воспаление способны эстроген и прогестерон. Они препятствуют старту так называемого цитокинового шторма. Репродуктивные гормоны перезагружают иммунную систему, стимулируют выработку антител, блокируют на поверхности клеток АСЕ-2 рецепторы. Все эти свойства помогают защитить женщин от развития тяжелой формы коронавируса.

Ученые начали подробно исследовать эту тему после изучения случаев, описанных еще в начале пандемии. У беременных женщин с COVID-19 тогда отсутствовали ярко выраженные симптомы заболевания. Однако их состояние здоровья ухудшалось после родов, поэтому некоторым требовалось помещение в отделение интенсивной терапии. Симптомы начали появляться из-за падения уровня прогестерона и эстрадиола. Статистика показывает, что у беременных риск смерти от коронавируса ниже в 15 раз, нежели у остальных женщин.

Инфекция переносится гораздо тяжелее мужчинами всех возрастом и пожилыми женщинами, у которых уже наступила менопауза. К тому же у них выше шансы наступления летального исхода.

Не исключено, что защита от коронавируса может увеличиться в случае приема гормональных контрацептивов. В периоде менопаузы эту роль способна выполнять гормонозаместительная терапия. Для подтверждения этой гипотезы исследователи намерены провести дополнительные клинические исследования.