 

Большое количество родов приводит к ускорению старения организма

01.12.2020, 13:00, Разное

Ученые установили, что на физическое старение организма оказывает влияние большое количество родов. У нерожавших женщин количество маркеров биологического старения специалисты фиксировали на низком уровне.
Исследования проводили сотрудники Пенсильванского университета. Они изучили данные 4418 участниц, а затем обнаружили «U-образную зависимость» между родами и старением организма. У женщин, имевших более 4 детей, находили больше маркеров биологического старения. Однако исследование имеет недостаток, заключается он в том, что данные маркеры можно найти только после менопаузы.

Ускорение старения организма может происходить из-за ряда причин. Так, беременность или кормление грудью требуют существенного количества энергии. В свою очередь ее недостаток может отразиться на работе иммунитета, артериальном давлении или обмене веществ. Также у рожавших женщин повышаются риски преждевременной смерти от диабета, гипертонии и заболеваний почек.



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