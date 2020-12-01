Тренировка обоняния помогает вернуть его после вирусной инфекции – исследование

01.12.2020, 12:58, Разное



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Что такое паросмия

Паросмией называют искажение обоняния: при ней люди воспринимают запахи не так, как прежде. То есть, человек с паросмией может чувствовать запахи, но эти запахи становятся другими, часто неприятными. Это состояние развивается после перенесенных инфекций (в том числе, COVID-19) и травм.

Журнал The BMJ приводит пример американского врача-инфекциониста Дженнифер Спайсер (Jennifer Spicer), для которой во время ее выздоровления после новой коронавирусной инфекции кофе, вино и другие продукты питания пахли бензином.

Паросмия самостоятельно облегчается или проходит со временем. Чтобы легче переносить ее, рекомендуется есть в прохладной комнате, избегать жареной пищи и яиц (частых триггеров этого состояния), отдавать предпочтение пище с относительно нейтральным запахом. Один из методов лечения паросмии – тренировка обоняния.

Эффект тренировки обоняния

Международная группа исследователей наблюдала за 153 пациентами со снижением или изменением обоняния после перенесенных вирусных инфекций. Тренировка обоняния заключалась в регулярных (два раза в день) попытках различить четыре разных запаха в течение нескольких месяцев. Для эксперимента использовали запахи эвкалипта, лимона, розы, корицы, шоколада, кофе, лаванды, меда, тимьяна и клубники. Ученые подчеркивают, что это простой метод без побочных эффектов.

Проверка обоняния проводилась в начале исследования и через шесть месяцев. Ученые сообщают, что тренировка дала клинически значимые результаты: ее применение было связано с улучшением как обоняния, так и непосредственно способности различать запахи. Они считают, что этот метод лечения может помочь людям вернуться к нормальному восприятию запахов после вирусной инфекции.

Самый выразительный эффект от лечения ученые обнаружили у людей с наибольшими нарушениями обоняния в начале исследования. Также они отметили, что хорошие результаты были у пожилых людей.

Это исследование было проведено до начала пандемии COVID-19. Однако его авторы уверены, что их данные могут быть полезны людям, которые потеряли обоняние в результате коронавируной инфекции.