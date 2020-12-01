Названа причина смерти Ирины Антоновой

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01.12.2020, 12:50, Новости дня

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями, информирует пресс-служба музея.

«У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован… Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.



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