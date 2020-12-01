 

Зеленский придумал новое правило украинского языка

01.12.2020, 12:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести новое правило – писать слово «независимость» с большой буквы.

Во вторник, 1 декабря Украина отмечает 29-ю годовщину референдума о независимости. Зеленский написал в Telegram, что, на его взгляд, слово «независимость» (незалежність) следует писать с большой буквы, хотя это не предусмотрено правилами украинского языка.

«В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит», – отметил он.

«Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: «А что, разве может быть как-то иначе?». На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине «да», – напомнил президент.

Тогда, по его словам, «более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине».

«Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий», – добавил Зеленский.

Он предложил вспоминать об этом во время «Facebook-баталий» на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину».

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг итогов конкурса по созданию большого государственного герба страны: изображение вызвало сомнения в художественных, исторических и геральдических достоинствах нового герба; кроме того, выяснилось, что некоторые его элементы напрямую заимствованы у Российской империи.



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