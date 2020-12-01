Скандалы: Приземление Виталия Савельева

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01.12.2020, 12:48, Разное

Новый министр транспорта закрыл ИП, которому принадлежало 3655 кв. м офисной недвижимости на Тургеневской площади, но сами офисы не продал

С момента подачи документов по сделке в Росреестр до обновления информации о собственнике — обычно проходит от 3 до 21 дня. 30 ноября прошел 21 день с момента закрытия ИП Виталия Савельева. К этому моменту в Росреестре должна была появиться информация о новом собственнике 3655 кв. м офисных площадей в бизнес-центре на Тургеневской площади, д. 2. Но она не появилась. Будучи гендиректором «Аэрофлота», Савельев заработал более 209 млн руб., сдавая в аренду свои офисы администрации Мосгорпарка и другим компаниям, как следует из сайта госзакупок. Этой недвижимостью Савельев владеет с 2013 года. За два года до этой даты он перестал работать в правительстве. Кадастровая стоимость офисов — 930,9 млн руб.

10 ноября бывший генеральный директор ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Виталий Савельев после 11 лет работы стал министром транспорта РФ и государственным служащим. Государственным служащим в России запрещено заниматься бизнесом, поэтому Савельев закрыл свое ИП.

Выписка из ЕГРН

Наталья Кузнецова



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