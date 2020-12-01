 

Дочь Ющенко, перенесшая COVID-19, показала, как выглядит после болезни

01.12.2020, 12:47, Новости дня

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина, у которой диагностировали COVID-19, на своей странице в Facebook разместила подборку снимков, сделанных в спортзале.

“Люди добрые, все, кто волнуется за меня, иду на выздоровление. Спасибо за поддержку, советы и обеспокоенность. Простите, что долго не отзывалась, иногда состояние было такое, что не хотелось навевать смуту”, – написала она 29 ноября.

https://www.facebook.com/vitalina.yuschenko/posts/3672304209486328

16 ноября дочь Ющенко сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.

“COVID-19 +”, – написала она.

https://www.facebook.com/vitalina.yuschenko/posts/3637183279665088

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – родилась 15 апреля 1980 года.

Ее мать – первая жена политика, Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

На 1 декабря в Украине подтвердили 12 498 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Среди заболевших за прошедшие сутки 586 детей и 646 медиков. За сутки госпитализировано 1470 человек, умер 221 человек, а выздоровели 10 023 человека. Также за сутки было проведено 62 327 тестирований (в том числе методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).

За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели – 355 172 человека, умерли 12 548, а общее количество проведенных ПЦР-тестов достигло 4 562 589.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире подтвердили 63,2 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Умерло от COVID-19 уже 1,47 млн человек, выздоровело 40,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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