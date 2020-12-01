Предприятием “Укроборонпрома” до сих пор руководят люди героя коррупционных скандалов Барбула – СМИ

01.12.2020, 12:47, Новости дня

В рамках расследования коррупции в оборонно-промышленном комплексе НАБУ направило в суд более 10 обвинительных актов в отношении 30 обвиняемых, общая сумма установленных убытков по этим делам составляет более 88,5 млн, в хищении 50 млн из них подозревают экс-руководителя дочернего предприятия “Укроборонпрома” – “Спецтехноэкспорта” – Павла Барбула, пишет “Главком”.

“Уголовное производство в отношении него было открыто еще в декабре 2017 года, в 2019 году Барбул был задержан НАБУ, но через пять дней после ареста вышел под залог в 2 млн грн. При этом детективы НАБУ указывали, что Барбул пытался повлиять на действия следствия путем дачи взятки. По данным следствия, во время его руководства предприятием была организована преступная сделка растраты средств ГП “Завод 410 гражданской авиации”, – сообщает издание.

После увольнения с поста главы “Спецтехноэкспорта”, по информации журналистов, Барбул приобрел элитную недвижимость и занимался медийными проектами, в частности, поддерживал мэра Одессы Геннадия Труханова в его противостоянии с НАБУ.

“Сразу после освобождения Барбула его мать стала владелицей дома в элитном доме на 435 кв м в закрытом кооперативе в поселке Козин под Киевом. Журналисты Bihus.info выяснили, что стоимость дома такой площади в Козине стартует от 14 млн грн. Соседями семейства Барбул стали сын экс-мэра [Киева] Леонида Черновецкого Степан и скандальный бывший первый заместитель председателя Службы внутренней разведки Сергей Семочко. Барбул вкладывался и в положительные упоминания его персоны в различных СМИ. Кроме того, именно его отдельные источники называют владельцем интернет-ресурса Mind.ua. Косвенным подтверждением таких слухов является большое количество экспертных мнений и комментариев бывшего руководителя “Укроборонпрома”, которые появлялись на страницах этого издания”, – отмечают авторы статьи.

Они напомнили, что в материалах Барбул размышлял о том, как надо реформировать концерн.

“Здесь также появлялись материалы с заголовками вроде “Труханов vs НАБУ: почему суд оправдал мэра Одессы”. Кроме акцентов на некомпетентности и непрофессионализме антикоррупционеров, с которыми у Барбула свои счеты, неслучайным может быть и упоминание о мэре Одессы Геннадия Труханова, который “утер им нос”. У отца Барбула сложились особые отношения с одиозным Трухановым. Бывшего руководителя управления дорожного хозяйства горсовета Алексея Барбула связывают с одесским городским головой запутанные бизнес-связи в сфере дорожного строительства”, – пишет “Главком”.

Как сообщает издание, дело Барбула сейчас находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде, однако о его рассмотрение почти ничего неизвестно. Несмотря на расследование, креатура и бывший заместитель Барбула Евгений Ларин был назначен главой “Спецтехноэкспорта” и продолжает возглавлять стратегическое оборонное предприятие.

“Нынешний глава “Укпспецекспорта” Евгений Ларин – креатура как раз старого руководства. В 2016 году Барбул назначил этого президента Федерации фигурного катания и экс-заместителя председателя Госинспекции по контролю за ценами своим заместителем, а в 2019-м Ларин выиграл конкурс и поднялся по карьерной лестнице, заняв место бывшего патрона. Поэтому “Спецтехноэкспортом” после всех скандалов продолжают руководить люди из старой команды. Показательно, что, по слухам, в НАБУ были в свое время претензии и к Ларину, которые могли помешать ему участвовать в конкурсе. Речь шла о схожей с вышеописанной схеме непрозрачного привлечения к государственным контрактам фирм-посредников, правда, уже с европейской пропиской”, – отмечает издание.