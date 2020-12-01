 

Деми Мур обнародовала совместное фото с тремя дочерьми

01.12.2020, 12:47, Новости дня

Американская актриса Деми Мур 30 ноября в Instagram опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена с тремя дочерьми.

Румер, Скаут и Талула позируют в кадре в белых нарядах, а их мать выбрала для фотосессии джинсовый комбинезон. Съемки проходили на природе.

“Спасибо моим девочкам. Надеюсь, у всех были отличные выходные”, – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Мур, будучи замужем за американским актером Брюсом Уиллисом, родила троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994). Супруги расстались в 2000 году после 13 лет брака, но сохранили хорошие отношения – Мур и Уиллис вместе отмечают семейные праздники и ходят друг к другу в гости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Вашингтон реагирует на активность «повара Кремля» в Африке

29.06 / В МИД Украины сообщили, когда может пройти встреча Зеленского с Орбаном

13.07 / Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

25.07 / Россия продолжает наращивать военное присутствие в Ливии – Пентагон

28.09 / Зарегистрирована самая мощная магнитная буря в 2020 году

27.08 / Садовничий оценил требование лишить Лукашенко звания почетного профессора МГУ

04.09 / Матвиенко оценила рекордный урожай зерна в Ростовской области

28.11 / Траты россиян в «черную пятницу» удвоились

01.09 / В школах Украины преподавание на русском языке заменили украинским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска