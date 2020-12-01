 

Комитет Рады собирается на срочное заседание для разработки законопроекта по ФЛП

01.12.2020, 12:47, Новости дня

Профильный комитет Верховной Рады Украины 1 декабря соберется для обсуждения дополнительного законопроекта, который будет способствовать урегулированию кризиса, связанного с физлицами-предпринимателями (ФЛП). Об этом сегодня на заседания парламента сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Состоялось заседание председателей депутатских фракций и групп с руководством парламента. На нем приняли следующее решение: в 12.00, я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект, так называемый “законопроект-д”, для урегулирования того кризиса, который мы наблюдаем уже не первый день на улице, связанного с урегулированием вопроса с ФЛП”, – сказал Разумков.

Спикер Рады уточнил, что когда комитет примет решение, новый законопроект будет рассматриваться по процедуре ad hoc на сегодняшнем пленарном заседании. За него проголосуют как за основу, так и в целом.

По его словам, с этим согласились все депутатские фракции и группы. Перед тем, как дать поручение комитету, Разумков собирал лидеров фракций и групп на совещание.

Сегодня с утра в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей SaveФОП,  организованная “Союзом защиты предпринимателей”. Ее участники требуют принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отменить введение фискальных кассовых аппаратов.

Верховная Рада 17 ноября не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что законопроект №4313-д переносит сроки введения регистратора расчетных операций (РРО) для всех физлиц-предпринимателей (ФЛП), кроме занятых в “рисковых сферах деятельности”. К ним относятся торговля в интернете, ювелирными изделиями, товарами секонд-хенд и автозапчастями.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФЛП. Этот документ 4 ноября набрал 212 голосов народных депутатов при необходимых 226.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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