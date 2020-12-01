 

Смартфоны Redmi Note 9 и Note 9 Pro поступают в продажу на территории Китая

01.12.2020, 12:32, Новости дня

Хоть и с большим опозданием, но смартфоны Redmi Note 9 и Note 9 Pro все-таки добрались до китайского рынка. Гаджеты уже начали поступать в продажу. По крайней мере, открыта возможность для предзаказов, объемы которых, кстати, бьют рекорды.

Данные модели смартфонов относятся к категории недорогих, но весьма продвинутых и мощных. К примеру, экран Redmi Note 9 Pro с диагональю 6,67 дюйма обеспечивает разрешение 2400 на 1080 пикселей. А частота обновления картинки здесь составляет 120 Гц.

Основная камера 108-пиксельная. Это лучше, чем у дорогого аналога Mi Note 10 Pro. В основу положена однокристальная система Snapdragon 750G. Смартфон поддерживает связь в стандартах 5G. А емкость аккумулятора оказалась чуть меньше 5000 мАч. Цены стартуют от 200 долларов.



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