Смартфоны OnePlus собрались перекочевать в премиальный сегмент

01.12.2020, 12:42, Новости дня

Похоже, что вслед за Xiaomi отправился и популярный бренд OnePlus. Новая девятая версия смартфонов данной марки может оказаться слишком дорогой, чтобы ее можно было продолжать называть представителем эконом-класса.

Эксперты все еще теряются в догадках: какую цену производитель поставит на OnePlus 9? Девятая линейка гаджетов, по плану, должна быть представленной публике в будущем году.

Более-менее понятно, какими станут OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. А модель OnePlus 9E остается большой загадкой. Даже инсайдеры почему-то не сливают о нем информацию в сеть. Разумеется, причины такой таинственности могут быть разными. Но среди них явно прочитывается желание разработчика выпустить премиум-продукт.