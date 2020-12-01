Мнение: Может, действительно стоит измениться?

01.12.2020, 12:30, Разное

Добрый вечер. Мне один умный человек на “Пикабу” посоветовал измениться, чтобы меня перестали минусовать. И я подумал – а может, действительно таки стоит это сделать? И даже не ради минусов, фиг с ними, просто надоело, что в интернете кругом хамят, особенно в кемеровской группе (“Кузбасс – край высокой культуры”, фиг ли), а я в ответ только игнорирую либо вообще извиняюсь, ибо сплошной культурный еврей. Аж стыдно потом всему становится, что позволяю об себя ноги вытирать. Вот как научиться хотя бы хамам отвечать на их языке? Не матом, им я точно никогда писать не смогу, но хотя бы просто в их стиле, чтобы перестали меня считать пустым местом, которое можно оскорблять безнаказанно. Заранее большое спасибо.

(Правда, тут есть ещё одна проблема – я мелкий доходяга. И, уверен, если я буду отвечать кемеровским хамам в их стиле, это будет вредно для здоровья. Но, честно, их яжекоролевская позиция, что, мол, они тут всё, а понаехавшие евреи – никто, уже таки достала…)