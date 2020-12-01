Мнение: 76 “ответов” правительства Германии по делу Навального

01.12.2020, 12:14, Разное

Спустя несколько месяцев после "отравления" Навального, правительство Германии решило "ответить" на целый ряд очевидных вопросов.

Получилось аж 76 ответов, из которых существенная часть – "мы не знаем".

76 "ответов" правительства Германии по делу Навального

Ответ Федерального правительства на Малый запрос депутата доктора Антона Фризена, Армина-Паулюса Хампеля, доктора Роланда Хартвига и других депутатов от фракции «Альтернатива для Германии»

Предисловие от комиссии следователей

Любое правительство нуждается в критике, причём далеко не всегда мягкой. В России за это отвечает Алексей Навальный, который последние годы является главным оппозиционером в стране.

20-го августа 2020 года состояние его здоровья ухудшилось так сильно, что летевший из Томска в Москву самолёт с политиком на борту совершил вынужденную посадку в Омске для оказания политику неотложной медицинской помощи. Российские врачи указали на естественную причину ухудшения состояния Алексея Навального и подтвердили её своими исследованиями.

22-го августа 2020 года фонд «Cinema for Peace» организовал чартерный рейс, на котором Алексей Навальный был доставлен в Берлинскую клинику «Шарите» для обследования и дальнейшего лечения. Двумя днями позже, 24-го августа 2020 года на пресс-конференции в клинике заявили, что Алексей Навальный был отравлен.

2-го сентября Федеральное правительство заявило, что Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера имеет однозначные доказательства факта отравления Навального ядом «Новичок». 6-го сентября 2020 года министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Мы ожидаем, что российское правительство разъяснит это тяжкое преступление. Если Россия не имеет отношения к данной ситуации, в её же интересах подтвердить это фактами.»

С тех пор Российское правительство неоднократно отрицало возможность проведения всестороннего расследования, ссылаясь на то, что правительство Германии скрывает необходимые для него (расследования) данные.

17-го сентября 2020 года команда Навального объявила, что он был отравлен при контакте с бутылкой воды в своём номере в отеле в Томске, которую он далее мог взять с собой в Берлин. В течение последующих четырёх недель наиболее вероятной причиной (предполагаемого) отравления считалось, что «Новичок» был подсыпан Навальному в чай, который он пил в аэропорту Томска.

Существуют подтверждённые факты, что «Новичок» доступен не только государственным, но и частным лицам. Доказано, что уже в середине 90-х годов некоторые преступные группировки обладали нервнопаралитическими веществами из группы «Новичок». В январе 1997-го года «Вашингтон таймс» процитировали американского эксперта по химическому оружию, который дал подробную информацию о различных ядах группы «Новичок». А в 2018-м году Армия США призналась в производстве различных вариаций «Новичка».

Гэри Айткенхед, глава «Лаборатории наук и технологий обороны» (Портон-Даун, Англия), объяснил, что «владельца» токсина трудно найти. Он сказал, что даже в случае с отравлением Скрипалей его лаборатория смогла обнаружить следы «Новичка», однако участие госструктур в отравлении было «предположительным», и «владельца» установить не удалось.

Российско-германские отношения, по мнению комиссии, последние десятилетия находятся в глубоком кризисе. Они полагают, его разрешение в интересах не только этих двух стран, но и всей Европы. Для этого требуется, чтобы не только Россия, но и Германия ответили на ряд вопросов.

Вопросы относительно предполагаемого покушения на Алексея Навального

1. Обратилось ли Федеральное правительство в фонд «Cinema for Peace», чтобы вывести Алексея Навального на лечение в «Шарите», или же фонд обратился к Федеральному правительству (просьба также указать соответствующую дату)?

После того, как Алексей Навальный стал жертвой преступления в России, его родственники и частная инициатива «Cinema for Peace» обратились в Федеральное правительство Германии с просьбой разрешить транспортировку пострадавшего для оказания медицинской помощи. Ввиду смертельно опасного состояния Навального Федеральное правительство выполнило просьбу.

2. С какой российской госструктурой Федеральное правительство и, соответственно «Cinema for Peace» вели диалог, чтобы обеспечить транспортировку Навального в Берлин?

Федеральное правительство связалось с российским посольством в Берлине по поводу организации перелёта Алексея Навального. Посол Германии в Москве также связался с российскими властями. О связях фонда «Cinema for Peace» Федеральное правительство не может дать никакой информации.

3. Известно ли о присутствии на борту самолёта, перевозившего Навального, одного или нескольких представителей правительства ФРГ, немецкого дипломатического корпуса, германских политических фондов?

Нет.

4. Имеется ли у Федерального правительства информация касательно медперсонала, оказывавшего Навальному первую помощь? Изучили ли врачи следы отравления, носили ли во время оказания помощи защитную экипировку и обнаружили ли впоследствии у самих себя аналогичные симптомы, учитывая, что на теле Навального должны были присутствовать следы «Новичка»?

Федеральное правительство не располагает достоверной информацией.

5. Пыталось ли Федеральное правительство организовать Алексею Навальному доставку его личных вещей из Омска и, если да, с кем и когда обсуждал это?

Федеральное правительство не предпринимало никаких действий по данному вопросу.

6. Были ли члены немецкой группы сопровождения Навального из Омска в Берлин экипированы защитной одеждой и обследовались ли они впоследствии на предмет возможного отравления? Если нет, почему?

Эвакуационный полет для Алексея Навального организовывала частная спасательная организация. У Федерального правительства нет данных по этому вопросу.

7. К каким выводам пришли немецкие врачи после обследования Навального в Омске по возможности его трансфера в Берлин?

Решение о возможности транспортировки было опубликовано в прессе.

8. Сколько и каких специальностей медиков было с Навальным по пути в Германию (просьба указать ученое звание)?

По сведениям Федерального правительства, в команду входил медик, специализирующийся на перевозке тяжелобольных.

9. Был ли у немецких врачей, решавших вопрос о транспортировке (пункт №7), доступ к медицинским данным Навального, полученным российскими врачами, и имел ли место обмен информацией?

Федеральному правительству об этом не известно.

10. Какая медицинская помощь была оказана Алексею Навальному на борту самолёта в Германию?

Федеральному правительству об этом не известно.

11. Какое медицинское оборудование имелось на борту самолета?

Федеральному правительству об этом не известно.

12. Проявила ли Российская сторона инициативу, или же немецкая группа предложила российским медикам участвовать в транспортировке Навального в Берлин?

Федеральному правительству об этом не известно.

13. Как Федеральное правительство оценивает сотрудничество немецкой команды с российскими коллегами в Москве и Омске с дипломатической и медицинской точек зрения?

Федеральному правительству об этом не известно. Эвакуационный полет для Алексея Навального осуществляла частная спасательная организация.

14. Какова была стоимость перелёта, кто его оплатил, и какому частному лицу или компании принадлежит самолёт?

Федеральное правительство ссылается на ответ на Письменный вопрос 8-468 депутата Зихерта от 8 Сентября 2020 года. Кроме того, доклад о расходах был представлен самим Алексеем Навальным на пресс-конференции. Сведений о владельце самолета Федеральное правительство не имеет.

15. Было ли Федеральному правительству на момент полёта из Омска в Берлин известно, что глава штаба Навального обратился к основателю «Cinema for Peace» с просьбой взять на борт бутылки с водой, одна из которых предположительно была отравлена «Новичком»?

Нет.

16. Где или у кого (предположительно) находилась отравленная бутылка с водой во время полета из Омска в Берлин?

Федеральному правительству об этом не известно.

17. Получал ли фонд «Cinema for Peace» с момента своего основания в 2002 году средства из Федерального бюджета?

Для продвижения проекта «Cinema for Peace» получил грант в размере 250 000 евро в 2012 году и грант в размере от 44 040 евро в 2013 году из резервов Договора стабильности юго-Восточной Европы (код: 0502 68774).

18. Известно ли Федеральному правительству, из каких источников финансируется фонд «Cinema for Peace»?

У Федерального правительства нет информации об источниках финансирования фонда «Cinema for Peace». Финансовая помощь проекту, упомянутая в пункте 17, была оказана с соблюдением всех норм законодательства.

19. Известно ли Федеральному правительству, что расходы на госпитализацию Алексея Навального полностью покрыты частным лицом?

Федеральное правительство ссылается на ответ на письменный вопрос 8-468 депутата Зихерта от 8 Сентября 2020 года и на ответ к 14 вопросу.

20. Федеральному правительству известно, о ком именно идет речь в вопросе 19?

Федеральное правительство не располагает сведениями по этому вопросу, за исключением личных заявлений Алексея Навального.

21. По какой причине на пресс-конференции «Шарите», на которой было объявлено о факте отравления Навального, не было предоставлено экспертное заключение лечащего врача?

Федеральному правительству об этом не известно.

22. Учитывая политическую важность кейса, задействованы ли в расследовании Германского правительства представители других государств? И если да, какова их степень вовлеченности?

Федеральное правительство обратилось за помощью в расследовании к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как международной компетентной организации. Кроме того, Германия попросила правительства Франции и Швеции провести анализ биоматериалов Алексея Навального.

23. Поддерживает ли Федеральное правительство предложение Йозефа Борреля, «полномочного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности», от 15 сентября 2020 года: назвать международный акт о правах человека в честь Навального?

ЕС стремится разработать алгоритм реагирования на самые серьезные прецеденты нарушения прав человека во всем мире. В отличие от других правовых систем, в правовой системе Евросоюза нет традиции называть юридические документы в честь кого-либо.

24. Правда ли, что Федеральное правительство рассмотрит (предполагаемое) использование «Новичка» против Навального как нарушение Конвенции о химическом оружии?

Федеральное правительство в своем заявлении от 14 Сентября 2020 года подчеркнуло, что отравление Алексея Навального нервнопаралитическим веществом является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии. Среди прочего, Конвенция обязывает государства-участники ни при каких обстоятельствах никогда не разрабатывать и не производить химическое оружие, запрещает приобретать, хранить или передавать химическое оружие кому-либо напрямую или косвенно; использовать химическое оружие; вести военную подготовку к использованию химического оружия; побуждать государства-члены конвенции к использованию химического оружия.

25. Известно ли Федеральному правительству о предложении разделить ответственность за кейс Навального с международными организациями (к примеру, ООН)?

Федеральному правительству это предложение известно. Федеральное правительство после доказательства отравления Алексея Навального боевым веществом возложило ответственность на все страны-участницы Конвенции ОЗХО. Кроме того, Федеральное правительство ссылается на ответ на Письменный вопрос 9-517 депутата Бундестага Хольма от 9 Октября 2020 года (Документ Бундестага № 19⁄23454 от 12 Октября 2020 года).

26. Связывалось ли Федеральное правительство с российскими властями по поводу инициированного Россией предварительного расследования? Или же Россия предложила Германии кооперацию?

Федеральное правительство получило от РФ четыре просьбы о правовой помощи в предварительном расследовании по делу Навального. Они были направлены в соответствующие органы для дальнейшей обработки после первоначальной проверки. В письме от 28. Октября 2020 года Федеральное правительство направило запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о предоставлении дополнительных сведений по ряду вопросов.

27. Правда ли, что 2-го (или возможно 1-го) сентября 2020 года Россия задала Федеральному правительству Германии ряд подробных вопросов о состоянии здоровья Навального и попросила предоставить имеющиеся данные? Какова была реакция Федерального правительства Германии?

Федеральному правительству не известно ничего о вопросах от Российской стороны от 1 или 2 Сентября 2020 года. 2 Сентября 2020 года российский посол прибыл в МИД Германии по приглашению для обсуждения фактов, подтверждающих отравление Алексея Навального веществом группы «Новичок».

28. По каким причинам, несмотря на важность кейса Навального, запросы Генеральной прокуратуры РФ об оказании юридической помощи, направленные Министерству Юстиции Германии 27 августа 2020 года, были приняты в работу только 4 сентября?

Перед тем, как запустить работу по поступившим в Министерство Юстиции запросам, необходимо провести стандартную процедуру проверки соблюдения правовых норм.

29. Запрашивали ли 11 сентября 2020 года соответствующие органы Российской Федерации правовую помощь, в том числе: разрешение российским следователям приехать в Германию и возможность российским экспертам поговорить с Алексеем Навальным или побеседовать с немецкими врачами и экспертами? И если да, как на это отреагировало Федеральное правительство Германии?

Федеральное правительство ссылается на ответ на вопрос 26.

30. Обращалось ли Федеральное правительство Германии к России с просьбой разрешить немецким следователям провести собственное расследование в Томске и Омске, и если нет, то почему?

Нападение на Алексея Навального – это преступление против гражданина России, предположительно совершенное на территории России. Поэтому всю ответственность за уголовное преследование по данному делу несут правоохранительные органы Российской Федерации.

31. Известно ли Федеральному правительству или пыталось ли оно узнать о том, каким образом российские власти обследовали на предмет возможного заражения тех, кто контактировал с Алексеем Навальным в течение нескольких часов с момента его (предполагаемого) отравления в гостинице в Томске до начала его лечения в Омске? Например, спутников Навального, сотрудников отеля и аэропорта, других пассажиров самолета, на котором он летел.

а) Пыталось ли Федеральное правительство узнать эту информацию?

б) Считает ли Федеральное правительство, что один или несколько человек из указанной выше группы людей могли заразиться?

в) Известно ли Федеральному правительству о случаях такого заражения и предлагало ли оно при необходимости медицинскую поддержку?

Федеральное правительство не располагает информацией по данному вопросу. Кроме того, обратитесь к ответу на вопрос 30.

32. Правда ли, что все очевидцы, в том числе пять человек, которые были с Алексеем Навальным в Томске, были допрошены российскими следственными органами, а также поддерживали беспрепятственный контакт с российской и западной прессой и Мария Певчих здесь – единственное исключение?

Федеральное правительство не располагает информацией по данному вопросу.

33. Известно ли Федеральному правительству, что Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене определил химическое соединение яда в организме Навального как «ещё более токсичное и опасное, чем то, которым в 2018 году были отравлены агент военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь»?

Федеральному правительству об этом не известно.

34. Располагает ли Федеральное правительство информацией о том, что данная разновидность «Новичка» «могла быть изготовлена только в специализированной Российской военной лаборатории»?

Федеральное правительство ссылается на ответ на письменный вопрос №9-517 депутата Хольма от 9 Октября 2020 года (Документ Бундестага №19/23454 от 12 Октября 2020 года).

35. Присутствовали ли во время первых медицинских обследований Навального на предмет отравления:

а) исключительно немецкие специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера;

б) эксперты из других стран, а также специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера (просьба указать эти страны, а также числовое соотношение между немецкими и зарубежными экспертами);

в) преимущественно иностранные эксперты при участии немецких экспертов, проводившие исследования за пределами Германии (просьба назвать страну, а также числовое соотношение между немецкими и иностранными экспертами);

г) исключительно иностранные эксперты, проводившие исследования за пределами Германии и передавшие Институту фармакологии и токсикологии Бундесвера результаты расследования (просьба назвать страну)?

Ниже представлен обобщённый ответ.

Первое однозначное доказательство отравления Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок» было основано на исследованиях Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Иностранные эксперты в этом не участвовали.

36. Может ли Федеральное правительство подтвердить информацию, что данная модификация «Новичка» может попасть в организм через дыхательные пути?

Федеральному правительству об этом не известно.

37. Являются ли результаты исследования Института фармакологии и токсикологии идентичными с результатами французских и шведских лабораторий? Исследовались ли зарубежными специалистами другие пробы, помимо взятых с бутылки из номера в отеле?

Результаты исследования Института фармакологии и токсикологии, так же как французской и шведской лабораторий, основаны на биоматериалах, взятых у самого Алексея Навального.

38. Может подтвердить ли Федеральное правительство подтвердить распространённую в СМИ информацию, что ту самую бутылку с водой привезла в Берлин Мария Певчих?

Федеральное правительство не обладает информацией по этому вопросу.

39. Собиралось ли Федеральное правительство направить найденные образцы «Новичка» не только Франции и Швеции, но и России? Было ли это предложено Российским властям?

Федеральное правительство обращает внимание на пункты 22 и 67.

40. Поступало ли Федеральному правительству от Российских властей предложение исследовать обнаруженный токсин в российских лабораториях, и, если да, каков был ответ Федерального правительства?

Об этом будет упомянуто в пункте 67.

41. Найденные образцы «Новичка» имели жидкую или порошкообразную форму?

Обнаруженные следы не дают никаких указаний на исходное агрегатное состояние применённого вещества.

42. Согласно ли Федеральное правительство с мнением эксперта по химическому оружию доктора Марка-Михаэля Блума, что следы «Новичка» можно обнаружить в течение по меньшей мере двух недель с момента попадания в организм, и, если да, чем обоснована эта позиция?

Алексей Навальный был отравлен веществом «Новичок» 20 августа 2020 года на территории России. Независимые лаборатории, подведомственные Конвенции о Запрещении Химического Оружия, равно как и французская и шведская лаборатории смогли доказать факт отравления, основываясь на биоматериалах, взятых у Алексея Навального 5 и 6 сентября соответственно.

43. Как долго следы «Новичка», обнаруженные в лаборатории Института фармакологии и токсикологии Бундестага, могут оставаться видимыми внутри человеческого тела и в окружающей среде (к примеру, на бутылке с водой)?

По сведениям Федерального правительства, возможности обнаружения веществ из группы «Новичок» уменьшаются с течением времени.

44. Это правда, что найденное химическое соединение из группы «Новичок» внесено в список веществ Организации по запрещению химического оружия?

Вещество из группы «Новичок», обнаруженное в организме Алексея Навального, не входит в список веществ Организации по запрещению химического оружия.

45. Предоставило ли Федеральное правительство имеющиеся данные Организации по запрещению химического оружия?

3 сентября 2020 года Федеральное направило письмо Генеральному директору Организации по запрещению химического оружия с информацией о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». По просьбе Федерального правительства Организация по запрещению химического оружия собрала пробы для собственного исследования. Для прозрачности и объективности Федеральное правительство не передавало Организации по запрещению химического оружия результаты ни лабораторного исследования, ни расследования. Дальнейшие разъяснения будут приведены в пункте 75.

46. Известно ли Федеральному правительству, имела ли место передача результатов исследований из Франции и/или Швеции Организации по запрещению химического оружия?

Франция и Швеция сообщили результаты своих исследований Федеральному правительству. Об ином Федеральному правительству не известно.

47. Это правда, что Федеральное правительство попросило Францию и Швецию провести исследования в собственных лабораториях, прежде чем отправить биоматериалы для исследования в ОЗХО? Если да, то на каком основании?

Федеральное правительство ссылается на ответ на вопрос 22. Отправка биоматериалов в Швецию, Францию и ОЗХО состоялась почти одновременно: 5 сентября 2020 года — в Швецию, 6 сентября 2020 года — во Францию и ОЗХО.

48. Когда биоматериалы были взяты лабораториями Франции, Швеции и ОЗХО?

а) Когда они были проанализированы?

б) Какие именно биоматериалы были исследованы: кровь, моча, образцы с бутылки с водой или иное?

Ответу вопрос 48 адекватен ответ на вопрос 47.

а) Относительно времени анализа материалов как во Франции и Швеции, так и в ОЗХО, Федеральное правительство не обладает информацией.

б) По сведениям Федерального правительства были исследованы биомедицинские материалы.

49. Когда результаты лабораторий Франции, Швеции и ОЗХО были сообщены Федеральному правительству?

Лаборатории Швеции и Франции подтвердили результаты исследования Федерального правительства 7 сентября 2020 года и 10 сентября 2020 года соответственно. Результаты исследования ОЗХО были предоставлены Федеральному правительству 5 сентября 2020 года.

50. Предоставило ли Федеральное правительство своим партнёрам по ЕС и НАТО (если да, то какую) информацию, о которой говорится в пункте 45? Произошло ли это до, одновременно или после того, как информация была направлена в ОЗХО?

Федеральное правительство сообщило всем государствам-членам ЕС 2 сентября 2020 года, а также всем союзникам НАТО 3 сентября 2020 года в письменной форме однозначные доказательства отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».

51. Правда ли, как сообщает «Шпигель», что биоматериалы (кровь и моча) Алексея Навального были переданы ОЗХО только в выходные 5 и 6 сентября 2020 года, когда Навальный находился в Германии уже почти две недели?

Об этом сообщено в пунктах 45 и 47.

52. Правда ли, что государства-участники ОЗХО должны передавать в Организацию имеющиеся данные об использовании химического оружия и вести исследования под её контролем?

Конвенция о запрещении химического оружия не имеет такого правила.

53. На основании каких соображений Федеральное правительство:

а) Обратилось в ОЗХО за поддержкой только в рамках статьи 8 пункта 38 (литера Е) Конвенции о запрещении химического оружия

Федеральное правительство избрало этот подход, чтобы обеспечить независимую оценку имеющихся у Германии данных компетентной международной организацией.

б) Но не в рамках статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия, хотя Федеральное правительство констатировало «серьёзное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия» и объявило России о своей готовности повести экспертизу в соответствии с настоящей статьёй

Федеральное правительство неоднократно призывало Россию объяснить, как российский гражданин на российской территории мог быть отравлен боевым химическим веществом. Мотивов ссылаться на статью 9 Конвенции у Федерального правительства не было.

в) решило только спустя примерно 4 недели после отравления Алексея Навального обратиться в ОЗХО в рамках статьи 8 пункта 38 (литера е).

Об этом сообщено в пункте 45.

54. Когда Федеральное правительство впервые обратилось в «Шарите» с просьбой взять у Навального образцы крови и мочи, и когда этот запрос был удовлетворён?

Федеральное правительство обратилось в ОЗХО с просьбой о технической поддержке в соответствии со статьёй 8, пунктом 38 (литера д) Конвенции о запрещении химического оружия 4 сентября 2020 года. Об остальном сказано в пункте 45.

55. Может ли Федеральное правительство подтвердить информацию из СМИ, что следы «Новичка» могли быть обнаружены только на бутылке с водой, но не в организме Навального? Если да, то каким образом их обнаружили?

Об этой информации Федеральному правительству неизвестно.

56. Известно ли Федеральному правительству о нахождении Марии Певчих на борту самолёта, летевшего из Омска в Берлин?

Федеральному правительству это неизвестно.

57. Может ли Федеральное правительство исключить, что Алексей Навальный контактировал с отравленной бутылкой с водой, находясь в самолёте из Омска в Берлин?

Федеральному правительству это неизвестно.

58. Разделяет Федеральное правительство точку зрения, что яд находился на бутылке, а не в воде? Ведь в противном случае Алексей Навальный мог не выжить.

На гипотетические вопросы Федеральное правительство принципиально не отвечает.

59. Пройдены ли Федеральным правительством все «этапы по обеспечению доказательствами», о которых было заявлено 11 сентября 2020 года? Если да, когда информация будет опубликована?

Федеральное правительство обратилось за технической поддержкой в ОЗХО в рамках по статьи 8, пункта 38 (литера e), чтобы у Алексея Навального были взяты биоматериалы для независимой экспертизы. Это и были «шаги по обеспечению доказательствами. О дальнейшей работе с результатами Федеральное правительство примет решение самостоятельно.

60. Известно ли Федеральному правительству, была ли отравленная бутылка передана на экспертизу отелем или, например, членами команды Навального?

У Федерального правительства нет данных по этому вопросу.

61. Правда ли, что Мария Певчих сообщила, что она привезла отравленную бутылку с водой с собой в Берлин?

У Федерального правительства нет данных по этому вопросу.

62. Как возможно, что Мария Певичх смогла привезти из Томска через Омск в Берлин высокотоксичное вещество, не подвергая себя и других серьезному риску?

У Федерального правительства нет данных по этому вопросу.

63. Имеет ли Федеральное правительство медицинские подтверждения того, что Алексей Навальный ночевал в той комнате, в которой находилась та самая бутылка, и контактировал с ней?

У Федерального правительства нет данных по этому вопросу.

64. Организовало ли Федеральное правительство исследование того, что следы «Новичка», в случае контакта Алексея Навального с отравленной бутылкой с водой, должны были быть найдены на руках Навального, а на самой бутылке должны были быть обнаружены отпечатки его пальцев?

О поиске отпечатков пальцев Федеральному правительству неизвестно.

65. Федеральное правительство предприняло меры, чтобы с бутылки с водой были сняты все отпечатки пальцев? Если да, то каковы были результаты и чьи отпечатки были найдены? Если нет, то почему?

Проведение криминалистической экспертизы не входит в компетенцию Федерального правительства. Более подробно разъяснено в пунктах 30 и 64.

66. Допросили ли немецкие следственные органы Марию Певчих? Если нет, то почему? И известно ли Федеральному правительству, что она регулярно навещала Навального в «Шарите»?

Ответить на этот вопрос невозможно в связи с действующими нормами права. Несмотря на принципиальную конституционную обязанность Федерального правительства удовлетворять информационным запросам Бундестага, на неё влияет необходимость сохранить некоторые данные в секрете в связи с действующими нормами права. Не распространять детали уголовного процесса общественности суть принцип правового государство, имеющий равную конституционную силу.

67. Федеральное правительство в состоянии объяснить, или готовы ли российские власти сообщить точную формулу соединения «Новичка», чтобы вместе объяснить, почему между контактом с ядом в отеле и началом его действия в самолёте наблюдалась многочасовая задержка?

Федеральное правительство считает, что российские власти обладают собственными биоматериалами Алексея Навального и всей необходимой информацией, чтобы объяснить события, происходящие на территории России.

68. Может ли Федеральное правительство однозначно заявить,

а) что бутылка с водой, зафиксированная на видео, снятое членами команды Навального, является именно той бутылкой, на которой позднее были обнаружены следы «Новичка»,

б) что бутылка, на которой Институт фармакологии и токсикологии Бундестага обнаружил следы «Новичка», уже была в комнате до того, как в ней ночевал Алексей Навальный?

Федеральному правительству об этом неизвестно.

69. Может ли Федеральное правительство подтвердить, что группа следователей в Томске была обеспечена резиновыми печатками, но не средствами защиты дыхательных путей?

Федеральному правительству об этом неизвестно.

70. Известно ли Федеральному правительству, почему бутылка с водой была указана (предполагаемым) источником отравления только через четыре недели после (предполагаемого) отравления?

Федеральному правительству об этом неизвестно.

71. С каких пор Федеральному правительству известно, что Алексей Навальный мог быть отравлен при контакте с бутылкой с водой?

Федеральному правительству об этом неизвестно.

72. Была ли бутылка с водой указана источником отравления ранее?

Об этом указано в пункте 71.

73. Были ли следы «Новичка» обнаружены ещё где-либо, кроме бутылки с водой?

Да.

74. Имеются ли у Федерального правительства знания о доступе к «Новичку» в России как государственных, так и негосударственных лиц, чтобы с предельной вероятностью призвать государство России к ответственности?

Об этом указано в пункте 34.

75. Федеральное правительство обнародовало точный состав найденного соединения «Новичка»? Если нет, то почему?

Учитывая высокие риски утечки информации, Федеральное правительство не раскрыло никаких подробностей об используемом веществе.

76. Федеральное правительство разделяет мнение авторов вопросов, что точное определение вещества «Новичок» необходимо, чтобы доказать нарушение Конвенции по запрещению химического оружия?

Конвенцией о запрещении химического оружия запрещается использование любого токсичного вещества, исключая его использование в не запрещённых Конвенцией целях. Точное определение вещества в данном случае не требуется, поскольку оно было применено в запрещённых Конвенцией целях.

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2750316-echo/ – цинк

Образцовая отписка.