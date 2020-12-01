 

Эксперт о поведении Лукашенко на встрече с Лавровым: Слушал с трясущимися руками

01.12.2020, 12:10, Разное

По словам эксперта, на встрече глава российского ведомства напомнил Александру Лукашенко о сентябрьских договоренностях. Белорусский лидер обещал провести реформу Конституции, но с недавних пор стал уходить от этой темы и придумывать конструкции, никк не связанные с референдумом.

Болкунец предположил, что одной из тем обсуждения стала судьба экс-кандидата на пост главы республики Виктора Бабарико. Политик возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет. “Ожидаю, что в ближайшее время он будет отпущен из тюрьмы”, – выразил мнение политолог.

В целом Лукашенко чувствовал себя неуверенно на встрече с главой МИД России. На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть, что президент выглядит недовольным. Эксперт отметил в беседе с “Украина.ру”, что белорусский лидер “сидел очень напряженный” и слушал Лаврова “с трясущимися руками”.

Напомним, 14 сентября в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Москва пообещала предоставить Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть суммы пошла на рефинансирование старых долгов.

В Белоруссии три месяца не утихают массовые беспорядки. Каждое воскресенье сотни граждан выходят на улицы с антиправительственными лозунгами и бело-красно-белыми флагами. При разгоне протестующих силовики используют светошумовые гранаты, дубинки и водометы.



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