 

В Москве ревнивый бомж отходил возлюбленную молотком

01.12.2020, 12:10, Разное

На бульваре Яна Райниса в Москве мужчина без определенного места жительства с молотком набросился на сидевшую на лавочке женщину, передает сайт VSE42.RU. В момент нападения она общалась с матерью по телефону.

Пострадавшая отделалась травмой головы. Нападавшего задержала полиция. Он объяснил, что совершил нападение из ревности – якобы девушка ему изменила.



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