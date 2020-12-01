В Москве ревнивый бомж отходил возлюбленную молотком

01.12.2020, 12:10, Разное

На бульваре Яна Райниса в Москве мужчина без определенного места жительства с молотком набросился на сидевшую на лавочке женщину, передает сайт VSE42.RU. В момент нападения она общалась с матерью по телефону.

Пострадавшая отделалась травмой головы. Нападавшего задержала полиция. Он объяснил, что совершил нападение из ревности – якобы девушка ему изменила.