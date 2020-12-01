 

У привычки грызть ногти ученые нашли полезное свойство

01.12.2020, 12:08, Разное

Канадские исследователи установили, что грызть ногти в некоторых случаях приносит пользу. В организм могут попасть микробы, с которыми организм успешно справится и тем самым усилит иммунитет.
Обычно грызть ногти считается не только вредной, но и опасной привычкой. Под ногтями может скапливаться грязь, содержащая опасные бактерии или паразитов. Поэтому маленьким детям даже смазывали пальцы горчицей или перцем, чтобы они не засовывали их в рот.

Однако сотрудники канадского Университета Макмастера в ходе своего исследования пришли к выводу, что если грызть ногти, то в организм действительно могут попасть бактерии вместе с грязью. Однако данную привычку можно сравнить с вакцинацией, когда в организм аналогичным образом попадает небольшое количество вирусов, с которыми иммунитет успешно справляется, повышая свою эффективность.



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