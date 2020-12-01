 

Дарья Мороз рассказала, за что благодарна Ксении Собчак

01.12.2020, 12:08, Разное

Актриса Дарья Мороз, которая состояла в браке с режиссером Константином Богомоловым, рассказала, за что благодарна его нынешней супруге Ксении Собчак. Она рада, что у теледивы сложились хорошие отношения с ее дочерью.
Дарья Мороз и Константин Богомолов смогли остаться в нормальных отношениях после развода. Их они сохранили ради общей дочери Анны. Подружиться с девочкой смогла и нынешняя жена режиссера Ксения Собчак. Дочь Богомолова часто приезжает в дом к отцу и общается с ведущей.

По словам Дарьи Мороз, она время от времени отпускает наследницу пожить к Константину Богомолову. Кроме этого, два раза в год режиссер берет дочь с собой в отпуск. Актриса постаралась объяснить юной Анне то, что развод никак не влияет на отношение родителей к ней. Сейчас девочка не выбирает между отцом и матерью. Дарья Мороз выразила благодарность Ксении Собчак, которая смогла принять чужого ребенка, поскольку в жизни бывают разные ситуации.

Режиссер развелся с супругой, а потом вскоре женился на Ксении Собчак. Сама же теледива расторгла брак с Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона.



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