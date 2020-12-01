 

Пригожин показал спящую в купальнике певицу Валерию

01.12.2020, 12:08, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин показал спящей певицу Валерию. Его супруга заснула прямо на шезлонге, когда загорала в черном купальнике. Снимки жены Пригожин опубликовал в социальной сети Instagram.
В описании к посту продюсер рассказал, что ждал, когда у певицы Валерии «сядут батарейки». В итоге бессонные ночи, когда проводилась работа над новым видеоклипом, дали о себе знать. Загорая на шезлонге, артистка заснула. Лицо от солнца знаменитость прикрыла красной кепкой.

Пригожин выразил надежду, что Валерия не будет на него ругаться, когда увидит обнародованный пост в социальной сети. Он считает жену очень красивой женщиной, мимо которой нельзя пройти просто так. Пригожин в очередной раз заявил, что соблазнительной и привлекательной можно оставаться в любом возрасте.

В комментариях поклонники заявили, что продюсеру действительно повезло с женой. Певица Валерия в 52 года имеет гладкую кожу и подтянутую фигуру. За своим состоянием здоровья артистка тщательно следит. Она придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Бит, но не напуган

16.09 / Мнение: Авраамовы соглашения

25.10 / Забывшему удостоверение депутату Госдумы пришлось показывать охране свои наколки

11.03 / Мнение: О скалках жен

16.10 / Мнение: Расстрел пленных армян

21.08 / Главврач омской больницы заявил о нетранспортабельности Навального

29.11 / «Село превратится в место боевых действий»

07.08 / Осторожно, спойлер в зале суда

30.06 / Ради святого дела обнуления можно даже ослепнуть ненадолго

14.08 / “Я боюсь рака…” Надо ли сдавать онкомаркеры для профилактики?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска