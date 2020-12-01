Пригожин показал спящую в купальнике певицу Валерию

01.12.2020, 12:08, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин показал спящей певицу Валерию. Его супруга заснула прямо на шезлонге, когда загорала в черном купальнике. Снимки жены Пригожин опубликовал в социальной сети Instagram.

В описании к посту продюсер рассказал, что ждал, когда у певицы Валерии «сядут батарейки». В итоге бессонные ночи, когда проводилась работа над новым видеоклипом, дали о себе знать. Загорая на шезлонге, артистка заснула. Лицо от солнца знаменитость прикрыла красной кепкой.

Пригожин выразил надежду, что Валерия не будет на него ругаться, когда увидит обнародованный пост в социальной сети. Он считает жену очень красивой женщиной, мимо которой нельзя пройти просто так. Пригожин в очередной раз заявил, что соблазнительной и привлекательной можно оставаться в любом возрасте.

В комментариях поклонники заявили, что продюсеру действительно повезло с женой. Певица Валерия в 52 года имеет гладкую кожу и подтянутую фигуру. За своим состоянием здоровья артистка тщательно следит. Она придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом.