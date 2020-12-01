Мнение: Кондитерская держава

01.12.2020, 12:02, Разное

Наша еда стала для китайцев тем же, чем для нас — белорусская. Магазинчики «Белорусские продукты», которые в новом тысячелетии расплодились в России, эксплуатируют представление о Белоруссии, как о восточной Швейцарии: стране картофельных полей и холёных коров. Китайцы про Белоруссию не знают, поэтому они выстроили аналогичные убеждения о России. Российская еда считается в Китае настоящей, экологически чистой и очень вкусной:

https://novate.ru/blogs/270420/54141/

…жители Поднебесной основательно «подсели» на российские вкусности. Ошеломительный успех имеют некоторые виды конфет, мороженого и мед, которые разметаются в считанные часы, не успевая залежаться на полках супермаркетов. Недолго они лежат и на складах интернет-магазинов, рассылающих сладости по всей стране…

…критерии выращивания сельхозпродукции, стандарты ГОСТов и требования к производству пищевой продукции в России выше, чем в Китае, поэтому жители Поднебесной считают, что российские продукты очень экологичные и более натуральные…

…продукция, поступающая из России, пользуется невероятной популярностью у среднего класса, который просто зациклен на правильном питании. Особенно разбирается мёд…

…Российское мороженое тоже причислено к натуральным продуктам, которые китайцы раскупают в одно мгновение. Считается, что наши сливки намного натуральней, вкуснее и способствуют здоровому образу жизни, несмотря на то, что они высококалорийны. Убеждение в натуральности относится также к молочной продукции, мучным кондитерским изделиям и даже к обычной муке…

Наша еда признаётся в Китае практически на официальном уровне. Достаточно сказать, что Си Цзиньпин обожает российское мороженое, и что именно ящик мороженого Владимир Путин подарил своему китайскому коллеге на день рождения. Лицо председателя, открывшего ящик с подарком, говорит само за себя:

https://lenta.ru/news/2019/06/15/putin_morojenoe/

Приятно видеть, что мы восстанавливаем славные традиции, не только заваливая планету продовольствием, но и возвращая себе звание кондитерской державы.

Напомню знаменитую историю семьи Абрикосовых.

Степан Абрикосов, крепостной крестьянин, переехал в 1804 в Москву, открыв там лавку сладостей. На вырученные деньги Степан выкупил у барыни вольную и зарегистрировался купцом третьей гильдии.

Сын основателя династии, Иван, разорился, однако представитель следующего поколения, Алексей Абрикосов, снова открыл производство, которое с годами выросло в огромную кондитерскую фабрику. К началу XX века объёмы выпуска фабрики исчислялись тысячами тонн, фабрика Абрикосова и сыновей имела свою сеть кондитерских, а также была официальным поставщиком императорского двора.

После революции фамилию Абрикосовых забыли. Фабрику Абрикосовых национализировали и переименовали в честь Петра Бабаева, коммунистического агитатора: под именем «кондитерский концерн Бабаевский» работает фабрика и до сих пор. Не сохранил своё имя и роддом, который построили на деньги Агриппины Абрикосовой, матери 22 детей. Его иронично переименовали в честь Надежды Крупской, жены Владимира Ленина.

Конечно, фабрика Абрикосовых была не единственной в России. Не менее известна была, например, и огромная фабрика Эйнема, которую большевики переименовали в «Красный Октябрь».

В советские годы наше сельское хозяйство и пищевая промышленность пришли в упадок: постоянная нехватка продуктов и государственная собственность не оставляли достаточного простора для творчества кондитеров с кулинарами. Наша страна вынуждена была идти в кильватере у развитых капстран: так, к примеру, нарком Микоян закупил в США оборудование для производства того самого «советского мороженого за 20 копеек», по которому многие до сих пор ностальгируют.

Сейчас ситуация выправляется. Спасибо санкциям, в последние несколько лет наши фермеры и агрохолдинги смогли резко расширить производство. Увлечённые российские бизнесмены тем временем давно уже создают собственные уникальные рецепты. «Теремок», «Коркунов», «Б.Ю.Александров»… российские продукты отвоевали сначала огромную долю отечественного рынка, а теперь начинают всё настойчивее закрепляться и за рубежом.