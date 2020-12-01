Команда «Формулы 1» подписала контракт с российским гонщиком

01.12.2020, 11:58, Новости дня

Российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», сообщили в американской «конюшни».

Россиянин присоединится к «Хаасу» с сезона 2021 года, срок контракта не уточняется, однако сообщается, что соглашение многолетнее. В настоящее время Мазепин выступает в «Формуле-2» за команду Hitech Grand Prix, передает РИА «Новости».

Мазепин станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.

«Стать пилотом «Формулы-1» для меня – это исполнение мечты всей жизни. Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я благодарен им за это. С нетерпением жду начала нашего сотрудничества как на трассе, так и за ее пределами. И, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона в «Формуле-2», – сообщил Мазепин.

В свою очередь руководитель американской «конюшни» Гюнтер Штайнер заявил, что Мазепинуже стал зрелым гонщиком. В сезоне-2020 Мазепин, выступающий за команду Hitech Grand Prix, одержал две победы, четыре раза был на подиуме и занимает третье место в зачете пилотов.

«Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за команду «Хаас». Он превратился в зрелого гонщика, продвигаясь вверх по младшим сериям. Мы с нетерпением ждем возможности дать ему случай соревноваться на высшем уровне мирового автоспорта», – сообщил Штайнер.