 

Тело моряка со следами насилия нашли на иностранном судне в Приморье

01.12.2020, 11:58, Новости дня

На иностранном судне в Приморье обнаружено тело вьетнамского моряка с признаками насильственной смерти, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

«По материалам следствия, 30.11.2020 на палубе судна Inlaco Express под флагом Социалистической республики Вьетнам, находящегося в акватории Японского моря, обнаружено тело гражданина Вьетнама с признаками насильственной смерти», – сообщается на сайте ведомства. 

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По факту инцидента назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей, а также устанавливается подозреваемый.

В сентябре захватившие российских моряков из Крыма и Севастополя пираты в Экваториальной Гвинее пригрозили семьям заложников убить пленников. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / В Литве не согласились с жалобами нацменьшинств о нарушениях на выборах в Сейм

21.07 / Американские санкции и Кадыров с пулеметом Калашникова 

25.09 / В Туркмении одобрили проект Конституционного закона о двухпалатном парламенте

27.07 / Германия выступила против возвращения России в клуб G8

22.09 / Российские банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

26.07 / Мужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

04.09 / Пелоси и Мнучин договорились о предотвращении правительственного «шатдауна»

15.07 / Ливийская армия Хафтара приготовилась к большой битве за Сирт

26.07 / Фильм «Джон Льюис: хороший смутьян» вышел в онлайн-прокат

18.11 / В «Альтернативе для Германии» раскритиковали полицию Берлина за агрессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска