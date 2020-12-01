Тело моряка со следами насилия нашли на иностранном судне в Приморье

01.12.2020, 11:58, Новости дня

На иностранном судне в Приморье обнаружено тело вьетнамского моряка с признаками насильственной смерти, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

«По материалам следствия, 30.11.2020 на палубе судна Inlaco Express под флагом Социалистической республики Вьетнам, находящегося в акватории Японского моря, обнаружено тело гражданина Вьетнама с признаками насильственной смерти», – сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По факту инцидента назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей, а также устанавливается подозреваемый.

В сентябре захватившие российских моряков из Крыма и Севастополя пираты в Экваториальной Гвинее пригрозили семьям заложников убить пленников.