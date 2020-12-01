Twitter не стал удалять публикацию Китая о преступлениях австралийских военных

01.12.2020, 11:58, Новости дня

Соцсеть Twitter пометила публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях военнослужащих Австралии как «медиафайл, который может содержать материалы деликатного характера», однако не удалила ее, несмотря на требования австралийских властей.

Газета New York Post сообщает, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка, передает РИА «Новости».

Он написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и осуждает подобные действия.

В ответ на это премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы публикацию удалили.

«Изображение, содержащееся в данном твите, было помечено, как «материал деликатного характера», – сообщил изданию представитель Twitter.

Он добавил, что «дополнительную информацию о данных правилах и о том, как управлять индивидуальными настройками медиа в Twitter» можно найти на сайте социальной сети.

Напомним, Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году. До 2013 года в стране находилось около 1,5 тыс. военнослужащих ВС Австралии.

С 2013 года в Афганистане остается около 300 человек, которые занимаются обучением и подготовкой местных военных.

Власти Австралии опубликовали доклад о нарушениях военных, служивших с 2005 по 2016 год. Документ основан на показаниях более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов.

Например, в докладе описывается 39 убийств и два случая неоправданной жестокости, которые произошли не на поле боя. В докладе упоминаются имена 25 действующих и бывших австралийских военных.

Политолог Станислав Ткаченко заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «международное сообщество, включая Комитет по правам человека ООН, не сможет судить военных из великих держав и их союзников». Он также удивился тому, что власти Австралии принесли свои извинения.